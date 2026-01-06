Nach Der Tiger bei Amazon streamen: Einer der verstörendsten deutschen Kriegsfilme der letzten 10 Jahre

Wenn ihr den neuen Kriegsfilm Der Tiger bei Amazon Prime schon geschaut habt, haben wir direkt die nächste Empfehlung für euch. Für Der Hauptmann braucht ihr aber starke Nerven.

Als Der Hauptmann 2018 im Kino lief, wurde eher ein kleineres Nischenpublikum auf den Film aufmerksam. Das ändert aber nichts daran, dass Robert Schwentke einen der beeindruckendsten und unbequemsten deutschen Filme der letzten Jahre geschaffen hat. Auch in unsere Moviepilot-Top 100 der besten Filme des vergangenen Jahrzehnts hat es der Streifen geschafft.

Falls ihr den neuen Kriegsfilm Der Tiger schon bei Prime gestreamt habt, legen wir euch Der Hauptmann als heftigen Ersatz ans Herz. Bei Amazon Prime könnt ihr den Film über den Channel Thrillbox streamen, der auch einen 30-tägigen Gratiszeitraum anbietet. Ansonsten steht er mit verschiedenen Leih- und Kaufoptionen zur Verfügung.

Nach Der Tiger bei Amazon: Der Hauptmann verstört als unangenehme Kriegsgroteske

In Der Hauptmann gelangt der junge Gefreite Willi Herold (Max Hubacher) 1945 kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs an eine Hauptmannsuniform. Um eine Enttarnung zu vermeiden, die für den Fahnenflüchtling umgehend den Tod bedeuten würde, nimmt er eine falsche Identität an

Schaut hier noch einen Trailer zu Der Hauptmann:

Der Hauptmann - Trailer (Deutsch) HD

Fortan gibt er sich selbst als Hauptmann aus. Nachdem Herold einen kleinen Trupp weiterer Soldaten für sich gewinnt, geraten die Männer langsam in einen brutalen Machtrausch.

In Der Hauptmann nutzt Schwentke Stilmittel des surrealen Theaters und der blanken Kriegsgroteske. Dabei mischt er psychologische Aspekte wie den Zerfall der menschlichen Seele in Zeiten des Nationalsozialismus mit explizit geschilderten Details und schrecklichen Andeutungen.

Dass der Protagonist tatsächlich existiert hat und die Geschichte somit auf wahren Tatsachen beruht, macht den Film nur noch unbequemer. Im Einheitsbrei an Werken über den Zweiten Weltkrieg sticht Der Hauptmann als surrealer Wahnsinn klar hervor. Eine erschütternde Seherfahrung ist garantiert.

Und falls ihr lieber Serien statt Filme streamt und noch aktuelle Tipps braucht, hört doch mal in unseren Podcast rein:

Podcast: Die 15 besten Serien im Januar bei Netflix & Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Januar, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die 15 Highlights im Januar umfassen neben der neuen Game of Thrones-Serie A Knight of the Seven Kingdoms und frischer Bridgerton-Romantik auch Star Trek-Nachschub mit Starfleet Academy, das Echtzeit-Krankenhausdrama The Pitt sowie reichlich Thriller-Unterhaltung.

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form erstmals im Mai 2022 auf Moviepilot erschienen.