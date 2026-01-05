Nach Der Tiger direkt bei Amazon Prime streamen: Einer der besten Kriegsfilme aller Zeiten

Wer nach Der Tiger noch mehr Kriegsfilme sehen will, muss nicht lange suchen: Bei Amazon Prime Video gibt es ein erschütterndes Meisterwerk über den Vietnamkrieg.

Kriegsfilme gehen nicht aus der Mode. Das zeigt sich auch beim deutschen Titel Der Tiger, der aktuell die Charts bei Amazon Prime Video anführt. Wer jetzt Genre-Nachschub braucht, muss nicht einmal den Streamingdienst wechseln: An Ort und Stelle gibt es das erschütternde Meisterwerk Platoon zu streamen.

Perfekter Der Tiger-Ersatz bei Amazon: Darum geht's im Kriegsfilm Platoon

Platoon spielt im Vietnamkrieg des Jahres 1967. Der idealistische Chris Taylor (Charlie Sheen) hat sich freiwillig zum Einsatz gemeldet, wird aber ab Tag eins mit der brutalen Realität des Krieges konfrontiert. Viele seiner Kameraden sieht er im Kugelhagel oder durch Sprengfallen eines unsichtbaren Gegners sterben.

Doch die unmittelbarste Gefahr lauert in den eigenen Reihen: Taylors Zug (engl. Platoon) ist gespalten zwischen zwei Anführern – dem sanftmütigen Elias (Willem Dafoe) und dem knallharten Barnes (Tom Berenger). Als die Truppe eines Tages auf ein Dorf voller Zivilisten trifft, entfesselt sich der ganze Alptraum des Krieges, der den unschuldigen Taylor für immer verändern wird.

Für Der Tiger-Fans bietet Platoon eine ganze Reihe von Reizen: Zwar fehlen die Panzer, aber die klaustrophobische Stimmung des Films ist ähnlich. Nicht nur das dichte Gestrüpp des vietnamesischen Dschungels, sondern vor allem das soziale Geflecht unter den Soldaten wirkt stimmungsvoll und furchteinflößend. Wie in Der Tiger gibt es auch für die Protagonisten von Platoon kein Entrinnen vor der Grausamkeit.

Um eine möglichst authentische Erfahrung auf die Leinwand zu bannen, drillte Regisseur Oliver Stone (Natural Born Killers) seine Schauspieler zwei Wochen lang in einer Art Ausbildungslager. Charlie Sheen zufolge hätten sie dort unter der Erde gelebt und durften tagelang nicht duschen. Das Resultat verfehlt die gewünschte Wirkung nicht.

