Nach drei Jahren Pause geht morgen eine der coolsten und erfolgreichsten Netflix-Serien weiter

Es ist so weit: Omar Sy ist als Meisterdieb Assane Diop in der 4. Staffel von Lupin ab morgen zurück bei Netflix. Nach drei vollen Jahren geht die coolste Heist-Serie des Streamers weiter.

Erinnert ihr euch noch, als die 1. Staffel der Netflix-Serie Lupin mit dem französischen Star Omar Sy wochenlang die Netflix-Charts beherrschte? Das war im Frühjahr 2021, als wir mitten in der COVID-Pandemie alle leichtherzige Abwechslung gut vertragen konnten. Jetzt startet die 4. Staffel mit allen acht Folgen auf einmal bei Netflix, auf die wir satte drei Jahre warten mussten.

Der 4. Teil von Lupin könnte Netflix wieder fest im Griff haben

Der Erfolg von Lupin speist sich aus zwei essenziellen Zutaten: dem charmant-verschmitzten Charisma von Omar Sy als Meisterdieb Assane Diop, auch Lupin genannt, und seinen leichtherzigen Täuschungen voller Twists. Lupin ist eine Vorzeige-Bingeserie und perfekt für kalte Herbstabende. Assane dabei zuzusehen, wie er seine Raubzüge plant, ausführt und im Nachhinein erklärt, ist ein Genre für sich. Lupin ist ein moderner Robin Hood, Sherlock Holmes und Mamas liebster Schwiegersohn in einem.

Seit über zwei Wochen steht allerdings die Mystery-Serie Below bei Netflix in Deutschland auf Platz 1. Wenn es eine Serie mit einer späten 4. Staffel auf den Thron schaffen kann, dann das weltweite Phänomen Lupin. Über 70 Millionen Abonnent:innen hatten 2021 zu Beginn in Lupin reingeschaut – das war damals die höchste Zahl eines Neustarts in den ersten vier Wochen.

So geht es in Lupin Staffel 4 mit Assane Diop weiter

Ihr braucht einen kleinen Auffrischer? Kein Problem. Lupin Staffel 4 macht einen Zeitsprung von vier Jahren, denn so lange ist es her, dass Assane Diop ins Gefängnis ging. Das tat das Ausbruchsgenie selbstverständlich nur, weil es wollte. Anders hätte Assane seine Familie nicht länger beschützen können. Sein Plan: Strafe rechtmäßig absitzen und dann mit seinem Sohn Raoul (Etan Simon) wiedervereint aus Paris wegziehen. Doch so einfach ist das nicht.

Seht hier den Trailer zur 4. Staffeln von Lupin:

Dass diese Pläne durchkreuzt werden, war wohl allen klar. In Paris ist jemand auf Raubzug und kündigt die Heists im Vorfeld als Lupin-Machwerk an. Er selbst sitzt zwar im Gefängnis, aber dass das für ihn kein Hindernis ist, wissen ebenfalls alle. Als Polizei-Captain Sofia Belkacem (Shirine Boutella) bei einem der Überfälle schwer verletzt wird, sind alle Augen auf Assane gerichtet. Wer will ihn sofort wieder hinter Gittern sehen?

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Viele Fragen sind offen, aber eines steht fest: Wenn Staffel 4 die Qualität auch nur annähernd hält, dann wird es wieder ein kurzweiliger und aufregender Spaß, um dem hereinbrechenden Herbst mit Einbruchs-Unterhaltung entgegenzuwirken.

Am 23. Oktober 2026 werden alle acht Folgen von Lupin, Teil 4 bei Netflix veröffentlicht.