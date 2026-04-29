Nach drei Jahren Wartezeit kehrte 2026 eine der besten Abenteuerserien derzeit zurück: Sie erinnert an Fluch der Karibik

Mit Jack Dawkins und Norbert Fagin sind zwei charmante Antihelden zurückgekehrt und katapultieren erwartungsvolle Fans direkt ins nächste Abenteuer. Die oft übersehene Serie bei Disney+ ging dieses Jahr in die 2. Staffel.

Mit Jack Dawkins (Thomas Brodie-Sangster), alias The Artful Dodger, kam bei Disney+ dieses Jahr eine der interessantesten Abenteuerserien zurück auf die Bildschirm. Dabei knüpft die Handlung der 2. Staffel nahtlos dort an, wo Staffel 1 aufgehört hat und ist genauso rasant.

Darum geht es in der Abenteuerserie The Artful Dodger bei Disney+

Seit dem 10. Februar 2026 stürzt sich Jack Dawkins auf Disney+ bereitwillig ins nächste Chaos. Basierend auf Charles Dickens' Roman Oliver Twist schuf James McNamara 2023 eine originelle und umwerfende Fortsetzung, in der wir einen erwachsenen Jack Dawkins als Chirurg in Australien erleben. Bereits 2024 legte ich euch Staffel 1 ans Herz und schrieb für Moviepilot:

Mit seiner knalligen Atmosphäre und den frechen Dialogen erinnert die Serie an die Fluch der Karibik-Filme. Ähnlich wie bei dem Piraten-Spektakel besteht die Kunst von The Artful Dodger darin, seine Zuschauer:innen in ein buntes Feuerwerk aus Comedy und Abenteuer hinein zu katapultieren, vor tropisch-historischer Kulisse, und dabei unverschämt viel Spaß zu machen.

Dabei handelt es sich bei The Artful Dodger auch um eine spannende Neuinterpretation. Denn wie der Titel vermuten lässt, liegt der Fokus auf Dawkins und Fagin (David Thewlis). Und auf die Adelige Belle Fox (Maia Mitchell), die Dawkins' Interesse an Medizin teilt. Bald wird sie zu seiner (zunächst unfreiwilligen) Komplizin – und Freundin, in die er sich verliebt.

Spulen wir zurück: In Staffel 1 erlebt Dawkins einen Schock, als ausgerechnet Fagin als Strafgefangener in Port Victoria landet. Fagin ist nämlich Dawkins' Lehrmeister in Sachen Diebstahl und Betrügereien aus Londoner Zeiten. Und ambitioniert, an ihr altes Verhältnis anzuknüpfen. Dawkins lässt sich auf einen Coup mit Fagin ein und das Chaos beginnt.

In Staffel 2 scheint die Aussichtslage umso verheerender, denn sie beginnt exakt da, wo das Finale der 1. Staffel endet: Dawkins erwartet der Galgen und mit Inspector Boxer ein neuer Gegner, der ihn und Fagin zu Fall bringen will. Nicht zuletzt steht auch seine Liebe zu Belle unter einem schlechten Stern, denn ihre Familie ist wenig begeistert von ihm.

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Wer die Fortsetzung noch nicht eingeschaltet hat, kann dies übrigens beruhigt tun. Die bewährte Mischung aus Humor und Action geht in der 2. Staffel der Serie direkt weiter: Dawkins findet auch hier einen gewohnt einfallsreichen Weg, sich aus seinem Chaos herauszuwinden.

Dieser Artikel erschien erstmals im Februar 2026 bei Moviepilot. Wir haben ihn für euch aktualisiert.