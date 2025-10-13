Nach Ed Gein: Monster Staffel 4 kommt und die Killerin steht schon fest

Fans der Netflix-Serie Monster fragen sich, wie es nach Ed Gein weitergeht. Staffel 4 ist bereits bestätigt und der neue Killer-Fall bekannt. Überraschend kehren auch zwei Stars aus Staffel 3 zurück.

Die Faszination für Serienkiller kennt keine Grenzen. Auch nicht für die Netflix-Serie Monster, deren 4. Staffel längst bestätigt ist. Und während manche die aktuelle Staffel Monster: Die Geschichte von Ed Gein für eine Frechheit halten, fragen sich viele: Worum geht es in den kommenden Folgen?

Die Hauptfigur in Monster Staffel 4 wird Lizzie Borden

Jede Monster-Staffel dreht sich um einen berüchtigten Mörder oder ein Mörder-Paar der US-Geschichte: In Staffel 1 war es Jeffrey Dahmer, in Staffel 2 die Menendez-Brüder und in Staffel 3 Ed Gein. In Staffel 4 wird es Lizzie Borden sein.

Die 32-jährige Lizzie Borden wurde 1893 angeklagt, ihren Vater Andrew und ihre Stiefmutter Abby mit einer Axt erschlagen zu haben. Als mögliche Motive galten über die Jahre unter anderem Rache für den angeblichen sexuellen Missbrauch durch ihren Vater und die Vertuschung einer Romanze zwischen Lizzie und einem Hausmädchen. Für beide Theorien gibt es keinerlei stichfeste Beweise. Borden wurde freigesprochen, der Fall nie aufgeklärt.

Die amerikanische Bevölkerung verfolgte die Borden-Morde mit regem Interesse, heute zählt der Fall zu den berühmtesten Verbrechen in den USA. Er wurde über die Jahrzehnte in Theaterstücken, Liedern, Musicals und Filmproduktionen aufgegriffen.

Zwei Stars aus Monster: Ed Gein kehren in Staffel 4 zurück

Bekannt ist neben der Geschichte auch die Hauptbesetzung für Monster: Die Geschichte von Lizzie Borden: Die Hauptrolle wird Ella Beatty (If I Had Legs I'd Kick You) spielen, Rebecca Hall verkörpert Stiefmutter Abby.

Als Vater Andrew und das Hausmädchen Bridget kehren zwei Stars aus Staffel 3 zurück: Charlie Hunnam und Vicky Krieps. Sie waren zuvor als Ed Gein und Ilse Koch zu sehen. Billie Lourd (Booksmart) verkörpert Lizzies Schwester Emma, während Jessica Barden (Wer ist Hanna?) als Lizzies Freundin und Schauspielerin Nance O'Neil zu sehen sein wird.

Schaut euch hier Bilder von Ella Beatty und der echten Lizzie Borden an:

Wann kommt Monster Staffel 4 zu Netflix?

Ein Startdatum für Monster Staffel 4 gibt es noch nicht. Zwischen den ersten beiden Staffeln vergingen zwei Jahre, unter anderem aufgrund des Hollywood-Streiks. Zwischen den Staffeln 2 und 3 war es lediglich ein Jahr. Die Produktion für die neuen Folgen hat bereits begonnen und wir rechnen ab Herbst 2026 mit einer Veröffentlichung.

Auch interessant: Ein erstes Bild zu Monster Staffel 4 gibt es schon

