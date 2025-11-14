Nach fast 10 Jahren schaute Daisy Ridley Star Wars 7 im Fitnessstudio: So blickt sie auf ihren Durchbruch

Nachdem fast zehn Jahre vergangen sind, seit Star Wars 7 veröffentlicht wurde, stolperte Daisy Ridley ausgerechnet in einem Fitnessstudio über ihren Durchbruch.

Viele Stars im Filmgeschäft schauen nur ungern ihre eigenen Filme an. Sobald ein Projekt veröffentlicht wurde, wenden sie sich meistens schon etwas Neuem zu. So geht es auch Daisy Ridley, die als Rey in Star Wars 7: Das Erwachen der Macht ihr Debüt im Sternenkrieg und auf der großen Leinwand ablieferte. Seitdem hat sie die Filme kaum noch gesehen, bis sie sich selbst auf einem Fernseher an einem unerwarteten Ort entdeckte.

Daisy Ridley wusste nichts von der Star Wars-TV-Ausstrahlung, als sie trainierte

Seit Jahren hat Ridley keinen der Sequel-Teile mehr gesehen. Mit Star Wars verbindet sie derzeit wohl eher die Zukunft, da ein Film über Rey derzeit noch immer in Planung ist. Als dann plötzlich in ihrem Fitnessstudio der Film über einen Bildschirm flimmerte, war sie doch überrascht. In einem Interview mit Collider sprach sie über diesen Moment.

Ich hatte [Das Erwachen der Macht] damals, als er rauskam, vielleicht dreimal gesehen, und komischerweise lief er gerade im Fitnessstudio, als ich trainierte. Also habe ich erst vor Kurzem wieder einen Teil davon gesehen. Ich habe das Gefühl, dass ich mich selbst irgendwie vom Film als Ganzem trennen konnte. [...] Es ist nie wirklich angenehm, aber als er neulich lief, dachte ich: 'Ach, wie süß!' Und es war wirklich sehr schön, mein jüngeres Ich auf der Leinwand zu sehen.

Den ganzen Film hat sie also nicht verfolgt und sich nach kurzer Zeit wieder ihrem Training zugewendet. Für Ridley hatte dieser Moment offenbar auch etwas Nostalgisches.

Star Wars scheint auch weiterhin einen festen Platz in Ridleys Leben einzunehmen. Immerhin hat sie laut dem Interview noch zwei Lichtschwerter zu Hause und eine Nachbildung von BB-8, dem kleinen Droidenbegleiter von Rey.