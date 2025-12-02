Nach freiwilligem Abbruch finden Bauer sucht Frau-Fans deutliche Worte für Bäuerin: "Zum Fremdschämen"

Bei Bauer sucht Frau ist nicht jedem Landwirt oder jeder Landwirtin ein Happy End gegönnt. Ein Kandidat brach bereits freiwillig ab – und Fans können es ihm nicht verübeln.

Für Landwirtin Insa startete Bauer sucht Frau schlecht: Beim Scheunenfest bekam sie von ihren beiden Bewerbern einen Korb. Am Ende konnte sie Kandidat Christoph doch noch davon überzeugen, mit ihr auf den Hof zu fahren. Doch schnell wird klar: Zwischen den beiden herrscht absolute Eiszeit und kein einziger Funke springt über. Kein Wunder, dass Christoph sich schon nach wenigen Tagen dazu entscheidet, Insa erneut abzuservieren und den Hof verlässt. Fans können seine Entscheidung verstehen.

Bauer sucht Frau-Fans finden Insas Verhalten peinlich

Nach Christophs freiwilligem Abgang finden Fans deutliche Worte vor allem für Bäuerin Insa. Ihr Verhalten fiel dem Publikum besonders negativ auf. Der Fakt, dass Insa ihrem Bewerber nur ein Dixieklo bereitstellte, Christoph im Garten hausen musste und nur einen Wasserschlauch mit Kaltwasser nutzen durfte, stößt den meisten bitter auf.

Auf dem offiziellen Instagram-Account zur Sendung tauschen sich die User und Userinnen über die Folgen von Bauer sucht Frau aus und findet deutliche Worte zu Insa. Ein Fan macht seine Meinung in diesem Kommentar deutlich:

Er hätte bei seinem ersten Gefühl bleiben und nicht zur Hofwoche fahren sollen. Ich kommentiere selten bis gar nicht, aber ich finde sie als Frau sehr unangenehm. Vielleicht ist das auch eine Art von Verunsicherung bei ihr. Damit wird sie aber jeden Mann 'vergraulen'.

Andere kommentieren weiter "die war echt zum Fremdschämen" und "wie unangenehm". Eine andere Dame bringt ihre Gedanken mit diesem Kommentar auf den Punkt:

Ich kann es immer noch nicht fassen, dass sie einem potenziellen Partner ein Dixie-Klo hinstellt und ihm zumutet, sich mit dem Gartenschlauch kalt abzuduschen!? Das kann sie mit den Pferden machen, nach dem Ausreiten die Beine abspritzen! Außerdem war sie total unfreundlich und abweisend zu ihm, schon in der Küche. Das ist doch ihr Gast!

Bauer sucht Frau 2025: Dann laufen die neuen Folgen

Bauer sucht Frau läuft immer montags und dienstags, um 20:15 Uhr bei RTL. Beim Streamingdienst RTL+ startet die neueste Folge stets 7 Tage früher.