Nach fulminanten DSDS-Finale: Das ist Deutschlands neuer Superstar 2026

Zum 22. Mal hat RTL mit DSDS einen neuen Superstar gesucht und gestern Abend auch gefunden. Diese/r Sänger/in konnte Fans und Jury überzeugen und sich den Sieg sichern.

Deutschland sucht den Superstar ist mit dem gestrigen Finale zu Ende gegangen. Dabei lief die diesjährige Staffel mit 10 Folgen besonders kurz, weshalb auch die Mottoshows nicht mehr so groß ausgelegt waren. Für das diesjährige Finale mussten sich fünf Finalist:innen messen, wovon schließlich eine Person die 22. Staffel gewonnen hat.

DSDS 2026: Diese Finalist:innen performten im Finale

Im DSDS-Finale kam es diesmal zu einer Überraschung: Neben den Finalist:innen hat Dieter Bohlen persönlich einen Auftritt gehabt. Er performte seinen alten Modern Talking-Hit “You’re My Heart, You’re My Soul”. Darüber hinaus traten auch Geiger-Legende David Garrett und DSDS-Urgestein Menderes Bagci auf.

Alle Finalist:innen mussten jeweils 2 Songs performen. Darunter befand sich auch der jeweilige Siegersong, der daraufhin veröffentlicht wird. Zwischen Paco Simic und Abii Faizan kam es aber kurz vorher noch zu einer Entscheidung, wer überhaupt im Finale antreten darf. Paco Simic setzte sich schließlich durch. Diese Songs sollten die restlichen vier Kandidat:innen für das Finale performen:

Constance Dizendorf mit "Euphoria" von Loreen und mit ihren eigenen Song "Get Back Up"

mit "Euphoria" von Loreen und mit ihren eigenen Song "Get Back Up" Menowin Fröhlich mit "Billie Jean" von Michael Jackson und mit seinen eigenen Song "Mercy On Me"

mit "Billie Jean" von Michael Jackson und mit seinen eigenen Song "Mercy On Me" Paco Simic mit "There’s Nothing Holdin’ Me Back" von Shawn Mendes und mit seinen eigenen Song "Home"

mit "There’s Nothing Holdin’ Me Back" von Shawn Mendes und mit seinen eigenen Song "Home" Tyrell Hagedorn mit "Photograph" von Ed Sheeran und Felix Jaehn und mit seinen eigenen Song "Die Eine"





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DSDS 2026: Dieser Kandidat gewann die 22. Staffel

Nach einer dreistündigen Show durften die Zuschauer:innen entscheiden wer 2026 Deutschland sucht den Superstar gewinnt. Am Ende konnte Menowin Fröhlich die meisten Stimmen für sich gewinnen. Er war natürlich überglücklich und kann sich womöglich gar nicht vorstellen, wie die nächsten Wochen und Monate für ihn werden.

RTL hat aber schon vor dem Finale angekündigt, dass es nächstes Jahr eine weitere Staffel geben wird. Denn 2027 feiert DSDS 25-jähriges Jubiläum. Der Sender stellt dafür wahrscheinlich einige Überraschungen bereit. Eine davon ist schon bekannt: Die Jury aus Isi Glück, Bushido und Dieter Bohlen soll in dieser Form erhalten bleiben.