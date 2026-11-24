Für Landwirt Andi war die Reise bei Bauer sucht Frau nach nur wenigen Minuten zu Ende. Warum der Kandidat jetzt ausgerechnet ein Problem mit RTL selbst hat, verraten wir euch.

Bei Bauer sucht Frau sorgte Mutterkuhhalter Andi für die wohl bitterste Abfuhr der gesamten Show-Geschichte. Beim Scheunenfest wählte der Landwirt zwei Kandidatinnen aus, die mit ihm die Zeit auf seinem Hof verbringen dürfen. Doch die beiden Hofdamen kamen nicht mal richtig auf seinem Hof an, da zog Andi bereits die Reißleine. Andi gab beiden Frauen überraschend den Laufpass, für ihn hatte sich das Experiment einfach nicht mehr richtig angefühlt.

Im Nachhinein ist Andi jetzt von der TV-Ausstrahlung nicht zufrieden, und lässt seinen Frust am Sender aus.

Bauer sucht Frau-Andi von seiner Darstellung enttäuscht: Deswegen schießt er gegen RTL

Als Zuschauerin vor dem heimischen Bildschirm kam Andis Umgang mit den Hofdamen bei Bauer sucht Frau ziemlich überraschend und stieß auf Unverständnis. Denn wieso ließ er die Frauen erst anreisen, um sie nach nur wenigen Minuten wieder nach Hause zu schicken? In einem Interview mit der Gmuender Tagespost brachte der Landwirt etwas Licht ins Dunkel und erklärte: Die Entscheidung, die Situation so zu handhaben und diese Szenen dann auch auszustrahlen, lang nicht allein bei ihm. RTL hätte mitentschieden.





Außerdem sollen zwischen dem Scheunenfest, bei dem er sich für die Kandidatinnen Johanna und Chiara entschied, und der Anreise seiner Hofdamen lagen gerade einmal 24 Stunden gelegen haben. Er machte deutlich, dass die Darstellung im Fernsehen nicht widerspiegeln würde, wie er eigentlich im echten Leben ist. "Ich bin enttäuscht", äußerte er.

Außerdem widersprach er dem hartnäckigen Gerücht, er hätte die Show wegen einer anderen Frau abgebrochen. Vor dem Scheunenfest hatte er sein Bedauern geäußert, dass eine Kandidatin krankheitsbedingt absagen musste, woraus die Annahme entstanden war, er hätte die beiden Hofdamen ihretwegen nach Hause geschickt. Das würde nicht stimmen, er geht nach wie vor alleine durchs Leben.