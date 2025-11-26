Nach Gibbs castet NCIS: Origins die nächste junge Version eines beliebten Navy CIS-Ermittlers

NCIS: Origins dreht sich um den jungen Gibbs, gespielt von Austin Stowell, der Mark Harmon ersetzt. Jetzt wurde auch ein Dwayne Pride gecastet, der für Scott Bakula übernimmt.

Seit letztem Jahr kann man die frühen Fälle von NCIS-Ermittler Gibbs (Mark Harmon) in NCIS: Origins mitverfolgen. Das Prequel mit Austin Stowell läuft mittlerweile auch im deutschen Fernsehen, während im US-TV sogar schon die 2. Season zu sehen ist. Für diese wurde jetzt auch eine junge Version von Ermittler Dwayne Pride (Scott Bakula) aus Navy CIS: New Orleans gecastet.

Shea Buckner wird zu jungem Navy CIS-Ermittler Pride in NCIS: Origins

Als junger Dwayne Pride wurde laut Variety Schauspieler Shea Buckner verpflichtet. Der ist neben der Schauspielerei auch als Wasserpolospieler bekannt und war dieses Jahr in der 5. Staffel von Only Murders in the Building sowie einer Folge von FBI: Special Crime Unit zu sehen. Laut Figurenbeschreibung kennen Pride und Gibbs sich längst und sind nicht gut aufeinander zu sprechen, wenn der neue Kollege in NCIS: Origins auftaucht. Dann müssen beide einen gemeinsamen Undercover-Fall übernehmen und ihre Gegensätzlichkeiten überwinden.

Dwayne Cassius Pride war erstmals in der 11. Staffel von NCIS zu sehen und führte dann sieben Staffeln lang das NCIS New Orleans Office an. Damals noch in Gestalt von Scott Bakula natürlich.



Gibbs-Originaldarsteller Mark Harmon ließ sich neulich wieder in NCIS: Origins blicken, wo er sonst nur als Erzähler aus dem Off fungiert. Erfahrt hier mehr über seinen Cameo-Auftritt. Pride-Originaldarsteller Bakula versucht unterdessen seit Jahren schon, seine Sci-Fi-Serie Star Trek: Enterprise mit einem Revival-Projekt zurückzubringen – ohne Erfolg allerdings.

Im deutschen Fernsehen ist NCIS: Origins bei Joyn und Sat.1 zu Hause.

