Nach Henry Cavill-Aus: Wir verraten, ob sich The Witcher Staffel 4 lohnt

The Witcher tauscht in Staffel 4 Henry Cavill durch Liam Hemsworth aus. Ob sich die Fantasy-Serie auch mit neuem Hauptdarsteller lohnt, erfahrt ihr im Serien-Check.

Zwei junge Mädchen werden von einem wütenden Mob umzingelt und als Hexen bezichtigt. Um sie vor dem Scheiterhaufen zu retten, soll Hexer Geralt ein Hufeisen aus flammender Glut ziehen, ohne sich dabei zu verbrennen. Diese unmöglich erscheinende Feuertaufe stammt nicht nur aus der Buchvorlage, sondern steht auch symbolisch für die 4. Staffel von The Witcher.

Am heutigen 30. Oktober kehrt The Witcher endlich mit Staffel 4 bei Netflix zurück. Nach dem Ausstieg von Henry Cavill wird die Fantasy-Fortsetzung aber zur Feuertaufe, sowohl für die Netflix-Serie, als auch für den neuen Hauptdarsteller Liam Hemsworth. Das Ergebnis ist ein überraschend starker Mix aus Neuanfang und Fortsetzung voller Veränderungen.

The Witcher Staffel 4 bei Netflix: Liam Hemsworth ist mehr als ein Henry Cavill-Ersatz

Um die wichtigste Frage zu klären, die sicher allen The Witcher-Fans auf der Seele brennt: Liam Hemsworth ist glücklicherweise ein würdiger Ersatz, der aus einer unmöglichen Situation das Beste herausholt. Die Stimme ist grummelig wie immer, die Lederhosen sitzen und jedes "Fuck" geht genüsslich über die Lippen. Trotz dieser oberflächlichen Parallelen (und einer eigenen Version der ikonischen Badewannenszene) lädt Hemsworth seinen Geralt mit überraschenden neuen Facetten auf – und damit ist nicht die neue Narbe in seinem Gesicht gemeint.

Nach der schrecklichen Niederlage gegen Vilgefortz und der Trennung von seinem Kind befindet sich Geralt in einem Zustand des Wandels, der dort anknüpft, wo Henry Cavill den Charakter hinterlassen hat. Neutralität gehört der Vergangenheit an und jetzt beginnt sich Menschlichkeit in der zuvor meist stoischen Tötungsmaschine weiter auszubreiten, was im Verlauf der 4. Staffel zu einer komplexen Entwicklung führt, die von Zweifel, Empathie, Wut, Vertrauen und Vergebung gezeichnet ist.

Für Geralt ist Staffel 4 in vielerlei Hinsicht ein Neubeginn. Drei Seasons lang sahen wir dabei zu, wie er eine Familie suchte, fand und wieder verlor. Jetzt beginnt ein neues Kapitel, in dem sich der Hexer einer neuen Patchwork-Familie, seiner späteren Hanse, annähert. Dank dieser neuen Storyrichtung wirken die charakterlichen Veränderungen natürlich und homogen. Vor allem im Zusammenspiel mit alten und neuen Wegbegleitern, wie dem schimpfenden Zwerg Zoltan (Danny Woodburn) und dem sanftmütigen Vampir Regis (Laurence Fishburne), funktioniert diese neue Version der Figur erstaunlich gut.

Dass Liam Hemsworth etwas von der charismatischen Strahlkraft seines Vorgängers vermissen lässt, ist tatsächlich kein allzu großes Hindernis. Denn in Staffel 4 ist Geralt von Riva plötzlich nicht mehr Dreh- und Angelpunkt der Serie, sondern ein Teilstück eines großen Ensembles und einer breitgefächerten Geschichte, die längst keine One-Man-Show mehr ist.

The Witcher Staffel 4 löst Problem der Vorlage und spaltet sich auf drei Serien auf

The Witcher als auch Liam Hemsworth stehen in den neuen Folgen vor einer zusätzlichen Herausforderung. Diese basiert nämlich auf dem 3. Buch der Hexer-Romanreihe, Feuertaufe, das die Geschichten der Hexer-Familie in drei strikt voneinander getrennte Handlungsbögen aufspaltet und dabei Ciri (Freya Allan) und besonders Yennefer (Anya Chalotra) kaum in Erscheinung treten lässt. Showrunnerin Lauren Schmidt Hissrich löst dieses Problem aber, indem sie den Hauptfiguren fast gleichwertige Screentime einräumt: Staffel 4 vereint im Prinzip drei Serien in einer.

Für Geralt wird Staffel 4 zu einem Abenteuer-Roadtrip, der über den Kontinent in Richtung Nilfgaard führt, wo sich die vermeintlich entführte Ciri aufhalten soll. Wenn Geralt eine stetig wachsende Quest-Gilde um sich scharrt und einzelne Nebenmissionen spannende Einblicke in die Auswirkungen des Krieges und aufregende Monsterkämpfe geben, erschafft The Witcher ein einnehmendes Fantasy-Gefühl und erinnert mit episodischen Quests an die Anfänge der Netflix-Serie.



Für Ciris neues Abenteuer wird die Handlung aus gleich zwei Romanen zusammengeführt. Während der ganze Kontinent sie in die Finger bekommen will, taucht sie unter dem Namen Falka unter und schließt sich einer Bande junger Diebe an, die rauben, töten, saufen und dabei Spaß haben. Diese sich auch visuell abhebende Coming-of-(R)Age-Story mit Heists mag etwas aus dem Rahmen fallen, überzeugt aber vor allem mit einem tragischen Höhepunkt, der die bisher grausamste und niederschmetterndste Sequenz, der ganzen Netflix-Serie darstellt.

Die größte (positive) Veränderung gegenüber der Vorlage betrifft hingegen Yennefers Geschichte, die nun eine deutlich aktivere und heldenhaftere Rolle zugeschrieben bekommt. Um den finsteren Magier Vilgefortz (Mahesh Jadu) aufspüren und töten zu können, rekrutiert Yennefer die nach dem Thanedd-Coup verfolgten und verstreuten Zauberinnen, was schließlich in einer epischen und blutgetränkten Magie-Schlacht mündet, die es in den Büchern so nicht gab. Ciris und Geralts Erlebnisse bleiben hingegen überraschend nah an der Vorlage.

Lohnt sich The Witcher Staffel 4?

Seien wir ehrlich: Liam Hemsworth hat längst nicht die Starpower, die ein Henry Cavill mitbrachte. So wirkt es fast, als hätte The Witcher Staffel 4 unbedingt etwas zu beweisen, indem Lauren Schmidt Hissrich und ihr Team überall eine Schippe drauflegen. Eine unbändige Energie durchströmt die neuen Folgen, die sich vor allem in mehr Action, Gore und Coolness entlädt.

Staffel 4 schraubt nicht nur den Gewaltgrad höher, wenn Geralt gleich in der ersten Folge eine Gruppe Vergewaltiger auf brutalste und explizite Weise niedermetzelt. Sie begeistert vor allem mit noch knalliger und intensiver choreografierter Action, die einen höheren Stellenwert einnimmt als bisher. Denn nicht nur Geralt und seine Bande, sondern auch Ciri und Yennefer bekommen endlich mehr Kampfszenen spendiert, die all ihre bisherigen Gefechte in den Schatten stellen.

Trotz all ihrer Stärken verzettelt sich Staffel 4 leider auch in ihren Ambitionen. Jede der drei Hauptfiguren bekommt eine eigene Riege an Nebencharakteren zur Seite gestellt. Während Geralts Hanse – darunter auch Rittersporn (Joey Batey), Milva (Meng'er Zhang) und Cahir (Eamon Farren) – durchweg mit tollen Performances und spannenden emotionalen Entwicklungen ans Herz wächst, bleibt ein Großteil von Ciris Rattenbande sowie Yennefers Zauberinnenloge erschreckend blass.

Nur selten erreichen die drei Storylines (und weitere Nebenschauplätze) wirklich dieselbe Qualitätsstufe, was durch die sprunghafte Dramaturgie verschärft ins Auge fällt. Ein weiteres Problem, dass die Netflix-Serie von Beginn an plagt, wird in Staffel 4 wieder nicht behoben: Ohne Landkarte bleibt das Publikum weiterhin orientierungslos in der großen Welt des Kontinents. Darunter leidet vor allem der Roadtrip von Geralts Hanse, der kein Gefühl von Entfernungen und Fortschritt vermitteln kann.

Trotz dramaturgischer Schwächen und einiger fragwürdiger Entscheidungen, die manchen Fans sicher sauer aufstoßen werden, bietet The Witcher Staffel 4 aber ein verdammt unterhaltsames Fantasy-Abenteuer voller Herzlichkeit und Brutalität. Entgegen aller Erwartungen hat sich Netflix nicht die Finger verbrannt.

The Witcher Staffel 4 streamt seit dem 30. Oktober bei Netflix. Als Grundlage dieses Serien-Checks dienten alle acht neuen Folgen.

