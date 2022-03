Nach Inventing Anna: 9 Filme und Serien, die der perfekte Ersatz für Anna Sorokin sind

Mit der falschen Identität von Anna Delvey ergaunerte sich Anna Sorokin in Inventing Anna ein besseres Leben. Wer nach der Netflix-Serie weitere Betrügerinnen zum Streamen sucht, wird hier fündig.

Wenn Netflix' Inventing Anna eure Lust auf weitere Geschichte zu Hochstaplerinnen wie Anna Sorokin geweckt hat, müsst ihr dafür nicht auf den Inventing Anna-Serien-Ersatz The Dropout bei Disney+ warten. Stattdessen findet ihr schon jetzt bei den deutschen Streaming-Diensten spannende Filme und Serien, die anderen (teils real inspirierten, teils fiktiven) Betrügerinnen zu Geld und Ruhm verhelfen. 9 Streaming-Empfehlungen haben wir euch zusammengestellt.

1.) Bei Netflix und Amazon: Vor Julia Garner betrog uns Margot Robbie

Auch wenn die romantischen Gaunerkomödie Focus 2015 vor allem über Will Smith als Trickbetrüger vermarktet wurde, spielt Margot Robbie an seiner Seite die zweite Hauptrolle: eine gewitzte Femme Fatale, die in der Kunst der Täuschung unterrichtet wird und ihren Lehrmeister bald überflügeln könnte.

Focus könnt ihr bei Netflix und Amazon * in der Flat streamen

Focus - Trailer (Deutsch) HD

2.) Neben Inventing Anna bei Netflix: Glam Girls

Die Krimikomödie Glam Girls - Hinreißend verdorben legte vor drei Jahren den Con-Artist-Klassiker Zwei hinreißend verdorbene Schurken neu auf. Das Remake lässt mit Anne Hathaway und Rebel Wilson zwei sehr unterschiedliche Frauen aufeinander los, die sich dann aber notgedrungen zusammenschließen müssen und einen großen Betrug in Angriff nehmen.

Glam Girls könnt ihr aktuell bei Netflix streamen

Glam Girls - Trailer (Deutsch) HD

3.) Wie Anna Sorokins Opfer: Disney+ zeigt die andere Seite des Betrugs

Wer nach Inventing Anna statt Filmen einen weiteren Serien-Ersatz sucht, kann außerdem ein Auge auf The Catch werfen. Die von Shonda Rhimes (Grey's Anatomy) produzierte Serie rückt mit Alice (Mireille Enos) eine Privat-Ermittlerin in den Fokus, die sich auf das Entlarven von Betrügern spezialisiert hat. Doch ist sie dabei selbst Ziel einer Täuschung geworden?

The Catch könnt ihr bei Disney+ * streamen

The Catch - S01 Trailer (English) HD

4.) Anna Sorokin-Konkurrenz: Netflix-Betrügerin Rosamund Pike in I Care A Lot

Anfangs amüsant, dann immer düsterer geht es in I Care A Lot zu, wo Marla Grayson (Rosamund Pike) eine gewiefte Methode entwickelt hat, um als Vormund von Senioren ordentlich Kohle abzustauben. Das geht so lange gut, bis ihr Schwindel einen Gangsterboss (Peter Dinklage) auf den Plan ruft.



I Care A Lot streamt bei Netflix

I Care a Lot - Trailer (Deutsche UT) HD

5.) Wie Inventing Anna nach wahren Begebenheiten: Queenpins bei Amazon

Kingpins waren gestern. Die Queenpins sind letzten Monat frisch bei Amazon Prime eingetroffen und basieren sogar auf einer wahren Geschichte: Die Freundinnen Connie (Kristen Bell) und JoJo (Kirby Howell-Baptiste) wollen mit einem Coupon-Betrug 40 Millionen Dollar abstauben.

Queenpins könnt ihr aktuell bei Amazon * streamen

Queenpins - Trailer (Deutsch) HD

6.) Eine Hochstaplerin mit Ehering: Imposters bei RTL+

In der US-Serie Imposters hat Maddie (Inbar Lavi aus Lucifer) es zur Kunstform erhoben, Männer und Frauen gleichermaßen um ihren Finger zu wickeln – um sie anschließend als Heiratsschwindlerin auszurauben. Doch als sich mehrere ihrer Opfer zusammenschließen, um sie aufzustöbern, wird es brenzlig.

Die Imposters Serie könnt ihr aktuell bei RTL+ streamen

Imposters - S01 Trailer (English) HD

7.) Kriminell abgefahren wie Inventing Anna: Kajillionaire bei Sky

Evan Rachel Wood wird in Kajillionaire von ihren Eltern schon früh zur Kriminalität erzogen. Erst als einer Außenseiterin (Gina Rodriguez) Zutritt zum betrügerischen Familiengeschäft gewährt wird, laufen die Dinge aus dem Ruder.

Kajillionaire könnt ihr derzeit bei Sky * streamen

Kajillionaire - Trailer (Deutsch) HD

8.) The Act erzählt wie Inventing Anna eine wahre Geschichte nach

Während viele Filme und Serien über Hochstaplerinnen wie Anna Sorokin eher verspielt und gutgelaunt daherkommen, wählt The Act einen dramatischeren Weg. Die True-Crime-Miniserie deckt als Thriller nach einer wahren Geschichte Verblüffendes auf: Eine Mutter (Patricia Arquette) täuscht der Welt und ihrer Tochter (Joey King) vor, dass ihr Kind todkrank ist, um Spendengelder abzustauben.

Die Miniserie The Act könnt ihr derzeit bei Starzplay * streamen

The Act - S01 Trailer (Deutsch) HD

9.) Acht professionelle Betrügerinnen auf Beutezug bei Netflix

Als weibliches Spin-off zur Ocean's Eleven-Trilogie versammelt Ocean's 8, angeführt von Sandra Bullock und Cate Blanchett ein Team unterschiedlichster Frauen mit weitreichenden kriminellen Talenten, die während einer New Yorker Gala einen unmöglichen Raubzug planen.

Ocean's 8 könnt ihr derzeit bei Netflix streamen

Ocean's 8 - Trailer (Deutsch) HD

Welche Filme und Serien zu Hochstaplerinnen und Trickbetrügerinnen könnt ihr nach Inventing Anna empfehlen?