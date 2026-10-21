Nach Kritik am freiwilligen Sommerhaus-Aus zeigt Pärchen jetzt Beweise: Warum es aber erneut Fake-Vorwürfe gibt

In Folge 9 vom Sommerhaus der Stars schmissen Nico Legat und seine Freundin Laura freiwillig das Handtuch. Den Grund dafür nahmen die anderen Paare den beiden nicht ab, weswegen Laura jetzt Beweise liefert.

Bald kürt RTL das Promipaar für 2026, doch vorher müssen die Pärchen im Sommerhaus der Stars um ihren Einzug ins Finale kämpfen. Dabei wird es ihnen von einem teilnehmenden Paar besonders einfach gemacht, denn Nico Legat und seine Freundin Laura mussten den Dreh krankheitsbedingt abbrechen. Den Grund für den Abbruch können die anderen nicht nachvollziehen, weswegen Laura jetzt Beweise für ihren gesundheitlichen Zustand während der Show liefert – und wird erneut mit Fake-Vorwürfen konfrontiert.

Abbruch im Sommerhaus der Stars: anderen Paare sind skeptisch

In Folge 9 folgte für den ehrgeizigen Nico Legat das böse Erwachen: Seine Freundin Laura wachte mit einer schmerzenden Wade auf und konnte kaum noch auftreten. Das Paar wollte zwar noch an dem bevorstehenden Safety-Spiel teilnehmen, doch ohne Erfolg. Lauras Verletzung machte es ihr unmöglich, die Challenge zu meistern.

Fortan humpelte Laura durch die Show und Nico Legat fasste den Entschluss, sie würden die Show verlassen. Die Gesundheit würde vorgehen und unter diesen Umständen könne Laura nicht weitermachen. Was die ausgebildete Pflegekraft tatsächlich hat, wurde nicht aufgelöst. Nico erklärt in einem Nebensatz lediglich, dass es um keine muskuläre Verletzung handeln würde und sie nicht das Risiko eingehen wollen, dass es noch schlimmer wird. Den Grund für ihren freiwilligen Abbruch schlägt bei den anderen Teilnehmenden auf Skepsis. Sie vermuten dahinter einen Plan.

Da Nico und Laura im Haus keine Verbündeten mehr hatten und sich bei dem Spiel nicht sichern konnten, wären sie vermutlich als nächstes Paar ausgeflogen. Die Paare vermuten deshalb, dass Lauras Verletzung entweder nie da gewesen war oder als Grund vorgeschoben wurde, um die Show ohne einen Rauswurf verlassen zu können.

Laura zeigt Beweise für ihre Verletzung: Fans sind nicht überzeugt

Die Kritik an ihrem Abbruch geht natürlich auch nicht an Nico und Laura vorbei, weswegen sie sich jetzt dazu entschieden hat, einen Beweis für ihre Verletzung zu liefern. In ihrer Instagram-Story postete Laura deshalb ein Bild ihres Attests von damals. Darauf ist zu lesen, dass Laura wegen einer "sehr schmerzhaften Muskelzerrung in der linken Wade" nicht mehr bis zum Schluss am Sommerhaus der Stars teilnehmen konnte.

Obwohl sie damit eigentlich ihre Verletzung rechtfertigen will, geschieht genau das Gegenteil. Fans erheben Vorwürfe, das Attest sei selbstgeschrieben. Auf Instagram schreiben Userinnen und User beispielsweise: "Das sieht so unglaubwürdig aus", "Die Formulierung klingt eher so, als hätten die beiden das selbst erstellt", "Also ich habe noch kein Attest gesehen, das so ausschaut" und "Wen wollen die hier verarschen?"