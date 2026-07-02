Michael Weahterly kehrt als Tony DiNozzo zu NCIS zurück und es wird noch besser

Mit Michael Weatherly kehrt einer der größten NCIS-Stars der ersten Stunde zur Hauptserie des beliebten Krimi-Franchise zurück. Zuletzt führte er mit Tony & Ziva sein eigenes Spin-off an.

23 Jahre ist es mittlerweile her, seit Navy CIS bei dem US-Sender CBS an den Start gegangen ist. Seitdem ist viel passiert: Unter anderem wurde der Cast hinter der beliebten Krimiserie mehrfach ausgetauscht, während die Stars der ersten Stunde um Mark Harmon und Michael Weatherly zu neuen Ufern aufgebrochen sind.

Nachdem uns erst gestern die Überraschungs-Nachricht erreichte, dass Mark Harmon für eine große Rolle in der 3. Staffel von NCIS: Origins zum Franchise zurückkehren wird, folgt nun der nächste Hammer: Michael Weatherly wird als Senior Field Agent Tony DiNozzo zur Hauptserie (!) zurückkehren.

Michael Weatherly kehrt zu NCIS zurück: Tony DiNozzo mit großem Handlungsstrang in Staffel 24

Michael Weatherly war bereits in der zweiteiligen Backdoor-Pilotfolge in der Serie J.A.G. – Im Auftrag der Ehre im Jahr 2003 zu sehen, bevor die 1. Staffel von NCIS bei CBS bestellt wurde. Daraufhin war er in 13 Staffeln als Tony DiNozzo zu sehen, bevor er die Hauptserie verließ. In Staffel 21 kehrte er für einen kurzen Cameo-Auftritt zurück und führte letztes Jahr gemeinsam mit seinem Co-Star Cote de Pablo das Spin-off Navy CIS: Tony & Ziva an.

Jetzt soll Weatherly noch einmal zur Hauptserie zurückkehren, allerdings nicht nur in einer kurzen Cameo-Rolle: Wie Variety berichtet, soll Tony DiNozzo in der neuen Season einen umfangreichen Handlungsstrang erhalten, der die ganze Staffel überdauern soll. Details dazu werden bisher noch unter Verschluss gehalten.

Die Nachricht kommt wenigen Monate nachdem Paramount+ das Spin-off Tony & Ziva abgesetzt hat. Weatherly machte in der Vergangenheit mehrfach durch Negativschlagzeilen von sich reden, am Set seiner CBS-Serie Bull wurde er von seinem Co-Star Eliza Dushku der sexuellen Belästigung beschuldigt.

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Wann kommt NCIS Staffel 24 mit Michael Weatherly?

Das genaue Startdatum für die 24. Staffel von NCIS wurde noch nicht bekanntgegeben, doch werden die neuen Folgen in den USA voraussichtlich noch im Herbst 2026 an den Start gehen. Kommt für die Veröffentlichung in Deutschland ein ähnlicher Rhythmus zum Tragen wie bei Staffel 23, dürfen wir hierzulande wahrscheinlich Anfang 2027 mit den neuen Folgen rechnen. Staffel 23 feierte seine Streaming-Premiere bei Joyn und war eine Woche später auch im linearen TV bei Sat.1 zu sehen.

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