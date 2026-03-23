Nach Marty Supreme spielt Timothée Chalamet bald in Bestsellerverfilmung über KI mit

Timothée Chalamets Karriere geht weiter: Auf Marty Supreme und Dune 3 könnte als Nächstes die Verfilmung eines Bestsellers über den Aufstieg künstlicher Intelligenz folgen.

Die Oscar-Verleihung 2026 war ein herber Rückschlag für Dune-Star Timothée Chalamet und sein Tischtennisdrama Marty Supreme, dem wohl aufregendsten Film des Jahres. Dem Schauspieler steht allerdings nicht nur der heißersehnte Release des 3. Dune-Teils bevor – nun wurde auch ein Deal über ein weiteres kommendes Projekt geschlossen.

Timothée Chalamet ist Teil von Deal über KI-Bestsellerverfilmung

Wie Deadline letzte Woche berichtete, schloss Warner Bros. einen Deal über die Verfilmung des Bestsellers Playground (dt.: Das große Spiel) von Autor Richard Powers. Der Roman ist 2024 erschienen und beschäftigt sich mit dem Leben eines Tech-Milliardärs aus dem Silicon Valley, der sich an seinem Lebensende an seinen Aufstieg zurückerinnert.

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Neben Liebe, Freundschaft und beruflichen Hürden geht es in dem Buch vor allem um den rapiden Aufstieg von Künstlicher Intelligenz – ein brandaktuelles Thema. Autor Powers wurde mit dem Roman für den prestigeträchtigen Booker Prize nominiert und hat damit lebenslang mehr Nominierungen gesammelt als jede:r andere:r Schriftsteller:in.

Timothée Chalamet hat Vorrecht auf die Hauptrolle in der Romanverfilmung

Timothée Chalamet ist gemeinsam mit dem Studio Plan B und dem Manager Brian Swardstrom als Produzent im Deal gelistet. Das bedeutet, dass er mutmaßlich Vorrang auf die Hauptrolle des Films hätte – und dieses vermutlich auch nutzen wird. Die Rolle des ambitionierten Tech-Milliardärs Todd Keane könnte sein nächster Versuch sein, sich den Oscar als bester Hauptdarsteller zu schnappen.

Ob er die Rolle tatsächlich spielen wird und wann der Film in Produktion geht, bleibt vorerst abzuwarten. Die Studios Warner Bros. und Plan B konnten gerade mit ihren Oscar-Gewinnern Sinners, One Battle After Another sowie F1 abräumen – mit dieser Produktion vereinen sie nun ihre Kräfte für einen weiteren Aufschlag.