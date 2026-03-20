Nach Mega-Erfolg geht es mit Barbara Schöneberger und Stefan Raab weiter: Diese Gäste sind heute bei Wer weiß wie wann was war?

Die erste Ausgabe von Wer weiß wie wann was war? bescherte Raab endlich den erhofften Quoten-Erfolg bei RTL. Heute Abend bekommt die Show mit Barbara Schöneberger direkt die nächste Folge.

Seit seinem TV-Comeback bei RTL musste Stefan Raab mit seinen Projekten immer wieder Rückschläge einstecken – vor allem in Hinblick auf die Quoten. Dem legendären Entertainer gelang es zunächst nicht, die Zuschauenden im erhofften Maße vor die Bildschirme zu locken. Für seine neue Show Wer weiß wann was war? setzte er jedoch auf Verstärkung und holte sich mit Barbara Schöneberger eine erfahrene Moderatorin an die Seite. Eine Entscheidung, die von Erfolg gekrönt war: Das Duo konnte das Publikum in der ersten Folge restlos begeistern – bereits heute Abend können sich Fans auf die nächste Ausgabe freuen.

Folge 2 von Wer weiß wie wann was war?: Diese Gäste sind dabei

Bereits am Samstag, den 21. März, folgt die zweite Ausgabe von Wer weiß wie wann was war?, nachdem die Show erst vergangene Woche Premiere feierte. Am bewährten Konzept ändert sich dabei nichts:

Das Studiopublikum wird in drei Altersgruppen unterteilt: die 20- bis 39-Jährigen, die 40- bis 59-Jährigen sowie alle Gäste über 60. In sechs verschiedenen Themengebieten treten diese Generationen gegeneinander an. Unterstützung erhalten sie dabei von jeweils zwei Prominenten, die den Teilnehmenden bei den kniffligen Fragen zur Seite stehen. Ins große Finale schaffen es schließlich zwei der Altersgruppen, um dort um ein Preisgeld von insgesamt 100.000 Euro zu kämpfen.

Die Promis helfen dem Publikum beim Quizzen:

Sophia Thomalla und Edin Hasanović spielen für das Ü20-Team

Jan Ullrich und Hans Sigl unterstützen die Ü40-Kandidaten

Hugo Egon Balder und Hella von Sinnen helfen dem Ü60-Publikum

Die neue Folge von Wer weiß wie wann was war? läuft am Samstag, den 21. März, um 20:15 Uhr bei RTL. Die Ausgabe, so wie auch die erste Episode, können bei RTL+ nachgeschaut werden.

Raab und Schöneberger werden zum Quotenhit

Bislang blieb der große Wurf für Stefan Raabs neue RTL-Projekte weitestgehend aus. Zwar konnte der Entertainer hier und da gute Quoten verbuchen, doch die nötige Konstanz fehlte bisher. So wurde seine erste Sendung Du gewinnst hier nicht die Million bereits nach wenigen Monaten abgesetzt und durch Die Stefan Raab Show ersetzt. Letztere hat jedoch ebenfalls mit schwankenden Reichweiten zu kämpfen und schafft es bisher nicht, die Zuschauenden dauerhaft an den Bildschirm zu binden.

Vor diesem Hintergrund erweist sich das neue Format mit Raab und Barbara Schöneberger als echter Lichtblick. Das Publikum zeigte sich nach der Premiere nicht nur in den sozialen Netzwerken begeistert, auch die harten Zahlen sprachen eine deutliche Sprache: Beeindruckende 1,81 Millionen Menschen schalteten am vergangenen Samstagabend ein. Damit sicherte sich der Sender zur Primetime sogar die Marktführerschaft.