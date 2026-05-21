Nach Mega-Erfolg von Michael: Neue Netflix-Serie beleuchtet den verschwiegenen Skandal um Michael Jackson

Nach dem riesigen Erfolg des Biopics Michael kommt eine neue Michael Jackson-Serie zu Netflix. Sie befasst sich mit dem Gerichtsverfahren des Jahres 2005 gegen den Musiker.

Im April ist das Biopic Michael in den weltweiten Kinos gestartet und dort zu einem der bisher erfolgreichsten Filme des Jahres avanciert. Über 700 Millionen US-Dollar konnte der Film mittlerweile einspielen, der sich mit dem Leben des King of Pop bis in die späten 1980er Jahre beschäftigt. Damit lässt das Biopic etwa die Hälfte von Jacksons Lebenszeit aus, die von Anschuldigungen sexuellen Missbrauchs sowie einem langwierigen Gerichtsverfahren gepägt war.

Ebendieses soll nun in einer neuen Doku-Serie bei Netflix beleuchtet werden. Was euch in Michael Jackson: Das Urteil erwartet, zeigt jetzt der erste Trailer.

Trailer zu Michael Jackson: Das Urteil – Gerichtsverfahren wird zur Doku-Serie bei Netflix

Michael Jackson: Das Urteil - S01 Trailer (English) HD

Die dreiteilige Dokumentarserie von Showrunner David Herman wird sich die Gerichtsverhandlung von Michael Jackson im Jahr 2005 vorknüpfen, der wegen sexuellen Missbrauchs des 13-jährigen Jungen Gavin Arvizo auf seinem Anwesen Neverland angeklagt wurde. Der Fall sorgte damals für großes mediales Aufsehen und bündelte die Vorwürfe, die seit 1993 immer wieder von verschiedenen Jungen und ihren Eltern gegen den Musiker gemacht wurden.

Michael Jackson: Das Urteil wird den Fall noch einmal von Neuem aufrollen und dabei Schlüsselfiguren der Verhandlungen zu Wort kommen lassen, die Aufschluss darüber geben sollen, wie das damalige Urteil zustande kam. Dabei wird ebenfalls ein Einblick in Archivaufnahmen gewährt, die den Fall betreffen. Wie der Trailer zeigt, sind darunter Bilder und Videoaufnahmen von Jackson sowie der Neverland Ranch.

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Jackson wurde 2005 in allen zehn Anklagepunkten freigesprochen. Eine in die Verhandlung involvierte Person erklärt im Trailer: "Wir glauben, er war ein Krimineller, der wegen seines Ruhms damit davonkommen konnte."

Wann kommt die Michael Jackson-Doku Das Urteil zu Netflix?

Michael Jackson: Das Urteil wird am 3. Juni 2026 bei Netflix eintreffen. Wer sich schon jetzt näher mit dem Thema beschäftigen möchte, kann sich die sehr lohnenswerte zweiteilige Doku Leaving Neverland bei RTL+ ansehen, in der zwei von Jacksons mutmaßlichen Opfern über ihre persönlichen Erfahrungen mit dem Musiker sprechen und Anschuldigungen erheben.

Podcast: 10 Netflix-Absetzungen, die wir nie verzeihen werden

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10 Netflix-Serien, deren abrupte Enden wir Netflix nie verzeihen können, nehmen wir im Podcast genauer unter die Lupe und diskutieren die unterschiedlichen Gründe für die Absetzung. Mit dabei sind unvollendete Fantasy-Shows, besonders gemeine Absetzungen trotz versprochener Verlängerung sowie das unrühmliche Ende eines ganzen Serienuniversums.

