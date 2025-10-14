Nach Monster Ed Gein: 5 Netflix-Serien, die ihr unbedingt gesehen haben müsst

Viele Netflix-Abonnent:innen haben das Finale von Monster: Die Geschichte von Ed Gein schon gesehen. Wir haben sechs spannende Netflix-Tipps, die allen Fans Nachschub bieten.

Vor Ed Gein gab es bereits zwei andere Monster-Staffeln auf Netflix

Für alle, die mit Ed Gein zum ersten Mal einen Blick in die Monster-Serie von Ryan Murphy und Ian Brennan geworfen haben: Ihr gingen bereits zwei andere Staffeln über berühmte Mordfälle der US-Geschichte voraus. Dahmer - Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer und Monster: Die Geschichte von Lyle und Erik Menendez.

Schaut hier den Trailer zu Monster Staffel 1:

DAHMER – Monster Die Geschichte von Jeffrey Dahmer - Trailer 2 (Deutsch) HD

Die erste Monster-Staffel dreht sich um Jeffrey Dahmer (Evan Peters), einen der berühmtesten Serienkiller der USA. Zwischen 1978 und 1991 tötete und zerstückelte er 17 Jungen und Männer. Zu seiner Vorgehensweise gehörten Kannibalismus und Nekrophilie.

Die zweite Monster-Staffel beschäftigt sich mit den Menendez-Brüdern (Nicholas Alexander Chavez und Cooper Koch), die 1989 ihre Eltern mit Schrotflinten töteten. Die Story beleuchtet, ob es sich dabei um kaltblütige Morde handelte – oder um Rache für jahrelangen Missbrauch.

Netflix-Tipp Nr. 1 für Monster-Fans: Mindhunter

Mindhunter ist für Monster-Fans derart naheliegend, dass die Serie selbst im Ed Gein-Finale auf sie anspielt. Die von Meisterregisseur David Fincher (Sieben) konzipierte Serie dreht sich um die Anfänge des Serienkiller-Profilings beim FBI ab 1977.

Mindhunter - S01 Trailer (Deutsch) HD

Hauptfiguren sind die FBI-Agenten Holden Ford (Jonathan Groff) und Bill Tench (Holt McCallany), später auch die Psychologin Wendy Carr (Anna Torv). Um aktuelle Mordfälle der USA besser aufklären zu können, interviewen sie eine Reihe von Serienkillern wie Ed Kemper (Cameron Britton), Richard Speck (Jack Erdie) und Charles Manson (Damon Herriman), die ihnen Einblick in ihre Psyche gewähren sollen. Bisher sind zwei Staffeln verfügbar.

Netflix-Tipp Nr. 2: The Dead Girls

The Dead Girls basiert auf der wahren Geschichte der vier Valenzuela-Schwestern, die Mitte des 20. Jahrhunderts einen Prostitutionsring in Mexiko betrieben. Sie entführten Frauen, setzten sie systematisch unter Drogen und töteten laut dem Guinness-Buch der Rekorde mindestens 90 Menschen. Es handelt sich um eine Miniserie.

Netflix-Tipp Nr. 3: You

You - Du wirst mich lieben zählt seit ihrem Start 2018 zu den beliebtesten Netflix-Serien überhaupt. Sie erzählt die fiktionale Geschichte des Serienkillers Joe Goldberg (Penn Badgley), der sich verliebt und für seinen Schwarm eine extreme Obsession entwickelt. Die Serie ging im April 2025 mit der fünften Staffel zu Ende. Neben Badley ist unter anderem Jenna Ortega (Wednesday) vor der Kamera zu sehen.

You - S01 Trailer (Deutsch) HD

Netflix-Tipp Nr. 4: Die Schlange

Die Schlange basiert auf einer grausigen echten Mordserie: In den 1970ern tötete der Betrüger Charles Sobhraj (Tahar Rahim) bis zu 20 Menschen, viele davon Hippie-Touristen auf der Reise durch Asien. Oft vergiftete er seine Opfer und pflegte sie wieder gesund, um ihr Vertrauen zu erlangen.

Die Schlange - S01 Trailer (Deutsch) HD

Die Pässe der Toten nutzte er gelegentlich, um diverse andere Verbrechen, etwa den Diebstahl von Edelsteinen, zu ermöglichen. Mit der Zeit scharte er in Bangkok eine Gruppe von Mittätern um sich. Bei The Serpent handelt es sich um eine achtteilige Miniserie.

Netflix-Tipp Nr. 5: Dexter

Dexter ist seit fast 20 Jahren die Serie für alle, die eine Faszination für Serienkiller ausleben wollen. Sie dreht sich um Dexter (Michael C. Hall), einen Forensiker für die Polizei der US-Metropole Miami, der eine finstere zweite Identität besitzt: Nach der Arbeit ermordet er Verbrecher, die dem Justizsystem durch die Finger geschlüpft sind.

Dexter - 10th Anniversary Trailer (English) HD

Im Original lief Dexter zwischen 2006 und 2013. Mittlerweile hat der Serien-Hit ein ganzes Universum begründet: Neben den zwei Sequel-Serien Dexter: New Blood und Dexter: Wiedererwachen gibt es auch das Prequel Dexter: Original Sin.



Podcast: Ist Dexter Wiedererwachen jetzt schon die beste Serie des Jahres?

Die Rückkehr von Michael C. Hall als Serienkiller Dexter Morgan in Dexter: Wiedererwachen fährt Bewertungsrekorde ein und bewirbt sich schon jetzt zur besten Serie 2025. Wir prüfen das Wiedersehen auf Herz und Nieren.

Warum findet die neue Dexter-Serie bei Paramount+ so viel Anklang? Wie entwickelte sie ihre altbekannten Figuren weiter und was hat sie in New York City Neues zu erzählen? Staffel 2 ist nach dem Erfolg so gut wie sicher und wir haben einige Theorien, was uns erwartet ...