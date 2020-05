Nach Netflix-Hype: Nicolas Cage als neuer Tiger King ist die beste Entscheidung

Nach dem großen Netflix-Erfolg von Tiger King wird es nun eine fiktionale Serie über den Zoobesitzer Joe Exotic geben. Spielen wird ihn Nicolas Cage, die einzig logische Wahl.

Die Netflix-Doku Großkatzen und ihre Raubtiere aka Tiger King ist ein Phänomen, über das weltweit diskutiert wurde. Kein Wunder, so unglaublich die Geschichte über konkurrierende Wildtiersammler in den USA auch ist.

Im Zentrum steht der exzentrische Zoobesitzer Joe Exotic, der zahlreiche Raubkatzen sein Eigen nennt und aufgrund von Profitgier in einen Krieg zwischen den Wildtiersammlern gerät. Es war nur eine Frage der Zeit, bis jemand aus diesem wahnsinnigen Stoff eine fiktionale Serie machen würde.

Nicolas Cage wird zum Tiger King

Genau das passiert jetzt und das Beste daran ist, dass the one and only Nicolas Cage in die Rolle des Joe Exotic schlüpfen wird.

Tiger King: Nicolas Cage in einer Serie der American Vandal-Macher

Wie Variety berichtet, hat Nic Cage die Zusage für eine Beteiligung an der neuen Tiger King-Serie gegeben. Er wird diese ebenfalls produzieren. Mit dabei ist auch der US-Sender CBS und die Imagine Television Studios.

Showrunner der Serie ist Dan Lagana, der davor an der Netflix-Mockumentary American Vandal beteiligt war. Die gescriptete Serie bezieht sich auf den im Jahre 2019 erschienenen Artikel "Joe Exotic: A Dark Journey Into the World of a Man Gone Wild" der Zeitschrift Texas Monthly. Geplant sind acht Folgen.

Nicolas Cage: Die einzig logische Wahl für Joe Exotic

Sind wir doch mal ehrlich: Nicolas Cage ist die bestmögliche Wahl! Ein exzentrischer Schauspieler spielt einen exzentrischen Zoobesitzer, besser geht es ja nun wirklich nicht mehr.

© Netflix Joe Exotic aka Tiger King

Nicolas Cage führt einen sehr exotischen Lebensstil, der eigentlich selbst verfilmt werden könnte. So kaufte er zum Beispiel ein pompöses Schloss in der Oberpfalz, das er später aufgrund von Geldsorgen wieder verkaufen musste. Er besitzt zudem eine Insel auf den Bahamas, na klar. Dass Cage selbst einen eigenen Zoo mit Wildtieren besitzt oder zumindest einen Tiger als Haustier hat, finde ich jetzt nicht so abwegig.

Nicholas Kim Coppola ist Nicolas Cage ist Joe Schreibvogel ist Joe Exotic. Für mich passt hier alles zusammen.

Wer Cages schauspielerische Reisen in den Wahnsinn kennt, man denke an Mandy oder Mom and Dad, der braucht nicht viel Fantasie, um ihn in dieser Serie glänzen zu sehen. Einen Oscar hat er schon, jetzt wird es Zeit für einen Emmy.

Was denkt ihr, ist Nicolas Cage die richtige Wahl als Tiger King?