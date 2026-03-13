Nach nur 12 Tagen: Für Yellowstone-Fans gibt es jetzt schon Grund zum Feiern

Die neue Yellowstone-Serie Marshals ist erst diesen Monat gestartet, doch die Quoten und Streaming-Zahlen des Ablegers sprechen eine klare Sprache. Deswegen gibt es für Fans schon jetzt eine großartige Nachricht.

Das gewaltige Yellowstone-Universum von Schöpfer Taylor Sheridan wächst auch nach dem Ende der Hauptserie weiter. Zuletzt ist das neue Sequel Marshals: A Yellowstone Story gestartet, in dem Luke Grimes als Kayce Dutton und weitere bekannte Gesichter zurückkehren. Für Yellowstone-Fans gibt es zum Ableger jetzt schon eine großartige Nachricht.

Yellowstone-Ableger Marshals wurde um Staffel 2 verlängert

Laut Variety wurde Marshals um eine 2. Staffel verlängert. Die Zukunft der Yellowstone-Serie ist also erstmal gesichert. Die Entscheidung ist nur 12 Tage nach dem US-Start des Ablegers gefallen und kommt trotzdem nicht überraschend. Wir berichteten bereits darüber, dass Marshals mit dem Auftakt einen beachtlichen Quotenrekord gebrochen hat. Wie Variety weiter erklärt, markiert die erste Folge von Marshals mittlerweile außerdem die meistgestreamte Folge einer CBS-Serie aller Zeiten auf Paramount+.



In Marshals tritt Kayce Dutton (Luke Grimes) seinen neuen Job als Gesetzeshüter der U.S. Marshals an. Die tägliche Arbeit zwischen Bombenlegern, Entführungen und dem vergifteten Stammesgebiet des Brocken-Rock-Reservats stellt ihn aber schnell vor große Herausforderungen. Dazu kommt die Beziehung zu seinem Sohn Tate (Brecken Merrill), die Kayce ebenfalls unter Kontrolle bekommen muss.

Wo und wie ist Marshals in Deutschland verfügbar?

Das Yellowstone-Spin-off wird hierzulande beim Streamer Paramount+ veröffentlicht. Dort ist Folge 1 von Marshals am 2. März 2026 erschienen. Seitdem folgen neue Episoden im Wochentakt immer montags. Folge 3 steht demnach am 16. März 2026 zum Abruf bereit.



