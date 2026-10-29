Nach nur einem Tag schon Platz 1 bei Amazon Prime: Der perfekte Ersatz für Maxton Hall-Fans

Das ging schnell: Kaum ist der neueste deutsche Originalfilm bei Amazon Prime gestartet, hat er die Spitze der Streaming-Charts erobert. Für Maxton Hall-Fans ist er absolutes Pflichtprogramm.

Schon länger ist bei Amazon Prime ein eindeutiger Trend zu beobachten: Nicht nur setzt der Streamer auf Action-Thriller wie Reacher und Co. Auch im Bereich von Young- und New-Adult-Geschichten gibt es bei Prime regelmäßig perfekt auf die Zielgruppe zugeschnittenen Nachschub. Das neueste Beispiel: Drive – The Pretenders.

Kaum ist die deutsche Originalproduktion gestartet, gibt es den ersten großen Erfolg zu verkünden: Drive – The Pretenders hat schnurstracks die Spitzenposition in den Streaming-Charts eingenommen und steht somit auf Platz 1 der aktuell beliebtesten Filme bei Amazon Prime in Deutschland, wo zuvor Masterplan thronte.

Der neue Platz 1 bei Amazon Prime: Drive – The Pretenders

Drive – The Pretenders erzählt die Geschichte der jungen Automechanikerin Sarah Jenkins (Lisa-Marie Koroll), die davon träumt, eines Tages selbst auf dem Fahrersitz Platz zu nehmen. Da kommt es ihr gerade recht, dass niemand Geringeres als der arrogante Racing-Star Dante Annuziata (Amin Baahmed) in der Klemme steckt.

Um seinen Ruf reinzuwaschen, ist er auf Sarahs Hilfe angewiesen. Das könnte ihr Weg hinters Steuer sein. Zuvor muss sie nur ... seine Verlobte spielen. Widerwillig geht Sarah auf das Angebot ein, obwohl sie Dante nicht ausstehen kann. Ihr habt es vermutlich aber schon geahnt: Früher oder später fliegen trotzdem Funken.

Der From-Enemies-to-Lovers-Ansatz hat offenbar beim Publikum einen Nerv getroffen. Drive – The Pretenders ist fraglos ein Film, mit dem man "obsessed" sein kann. Ein gefundenes Fressen für alle, die auf das nächste große Young-/New-Adult-Ding gewartet haben. Und dann kommt der Film auch noch aus Deutschland.

Die Amazon-Film-Top-10 (Stand: 29. Oktober 2026):

Idealer Nachschub für alle Fans von Maxton Hall und Co.

In Drive – The Pretenders finden sich viele der Zutaten, die auch Amazon-Produktionen wie Maxton Hall – Die Welt zwischen uns in Hits verwandelt haben. Wenn ihr also die Ankunft der 3. Staffel des deutschen Streaming-Hits nicht erwarten könnt, dürfte die mit Motoröl getränkte Liebesgeschichte genau das Richtige für euch sein.

Maxton Hall kehrt am 9. Dezember 2026 mit neuen Folgen zurück, die gleichzeitig das Finale des Amazon-Hits markieren. Vielleicht kann Drive – The Pretenders die daraus entstehende Lücke füllen. Nicht zuletzt hat die Verfilmung der gleichnamigen Wattpad-/Romanvorlage von Tamara Lush jede Menge Fortsetzungspotenzial.