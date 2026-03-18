Nach One Piece kommt die nächste Live-Action-Adaption schon im Mai zu Netflix

One Piece scheint eine neue Welle von Live-Action-Adaptionen losgetreten zu haben. Dank dem Erfolg scheint das Vertrauen in solche Projekte gestärkt zu sein.

In Japan gibt es Live-Action-Adaptionen von Animes schon lange. In Europa und den USA schien es lange Zeit keine große Akzeptanz davon zu geben, was vor allem an schlechten Umsetzungen lag. One Piece scheint diesen Bann nun endlich gebrochen zu haben und eine ganze Reihe von Adaptionen nach sich zu ziehen. Ende Mai erwartet uns zum Beispiel Viral Hit. Dieser Kampfsport-Anime basiert auf einem koreanischen Webtoon.

Darum geht’s im koreanischen Manhwa Viral Hit

Yoo Ho-bin ist ein Schüler mit großen Problemen. Nicht nur, dass er seine Mutter pflegt und unter der Last der Rechnungen erdrückt wird In der Schule wird er auch noch gemobbt und regelmäßig verprügelt. Als er sich gegen einen seiner Mobber wehrt, wird der Kampf online gestreamt und zum viralen Hit.

Yoo Ho-bin erkennt, dass er mit Kämpfen Geld verdienen kann. Von einem mysteriösen Online-Kanal lernt er Kampftechniken und beginnt sich zu prügeln. Durch die Streams verdient er Geld und stellt sich immer stärkeren Gegnern. Ehe er sich versieht, findet er sich in einer gefährlichen Spirale aus Gewalt und Social-Media-Hype wieder.

Viral Hit ist ein koreanischer Webcomic der in Japan zum 2. Mal adaptiert wird

In Korea werden Comics als Manhwa bezeichnet. Im Fall von Viral Hit handelt es sich um einen Manhwa, der als kostenloser Webtoon veröffentlicht wurde. Auf Webtoons.com ist die komplette Serie inzwischen auch auf Englisch frei verfügbar. In 10 Kapiteln wird die Geschichte von Yoo Bo-Bin erzählt.

In Japan erhielt er den Namen Kota Shimura. Dort wurde der Manhwa als Anime umgesetzt und mit 12 Folgen veröffentlicht. Produziert wurde die Serie von Fuji-TV, die auch für die Anime-Umsetzungen von Dragon Ball, Digimon Adventure und One Piece verantwortlich sind. Der Anime ist derzeit bei Crunchyroll in Deutschland zu sehen.

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Nun wurde auch eine Live-Action-Adaption des Stoffes von Netflix angekündigt. Am 28. Mai 2026 erscheint die Serie beim Streamer. Bisher ist noch nicht bekannt, wie viele Folgen die Serie haben wird. Daher ist auch unklar, ob in der 1. Staffel gleich die komplette Geschichte verfilmt wurde, oder ob es eine 2. Staffel geben wird.

Netflix kündigt weitere Anime- und Manga-Adaptionen an

Viral Hit ist nur eine von vielen angekündigten Adaptionen, die in den nächsten Monaten auf Netflix erscheinen. Bereits Ende Januar hat der Streaming-Dienst gleich vier neue Serien und Filme angekündigt , die auf Mangas und Animes basieren.

Darüber hinaus wurde die Adaption des Mangas Sins of Kujo angekündigt . Und das sind nur einige der Ankündigungen. Wir können dabei nur hoffen, dass die Macher:innen auch, wie es bei One Piece der Fall ist.