Nach One Piece zeigt Netflix die nächste Manga-Adaption schon im April: Die Vorlage hat 15 Bände

Nach One Piece kommt die nächste Manga-Adaption bei Netflix direkt als Realverfilmung und nicht als Anime auf die Bildschirme. Die Mischung aus Thriller, Gerichtsdrama und Krimi verdreht eure Erwartungen.

One Piece von Netflix hat einen Bann gebrochen. Für die Live-Action-Adaption des beliebten Mangas und Anime konnten sich Fans und Neulinge gleichermaßen begeistern. Kürzlich startete die 2. Staffel und löste Begeisterungsstürme aus. Netflix möchte diesen Trend weiterspinnen. Diesmal erhalten wir mit Sins of Kujo eine Live-Action-Serie, die kein Anime-Pendant hat und in Japan produziert wurde. Das dürfte der Adaption, die bereits im April an den Start geht, nur zugute kommen.

Nach One Piece bei Netflix: Sins of Kujo wechselt die Perspektive

In Sins of Kujo geht es nicht um einen idealistischen Anwalt, der die Verbrecher bestrafen will. Kujo (Yûya Yagira) kämpft vor Gericht nicht um Gerechtigkeit. Er verteidigt vorwiegend Verbrecher, die eindeutig schuldig sind, und erwirkt ihren Freispruch. Er dribbelt das System meisterhaft aus und findet Lücken in den Gesetzen, um seine Ziele durchzusetzen.

Hier könnt ihr den Teaser zu Sins of Kujo schauen:

Sins of Kujo - S01 Teaser (English Subs) HD

Für das Publikum wie für die Opfer stellt sich dabei die Frage, ob ein solcher Charakter wirklich gewinnen sollte. Im Gegensatz zu anderen Krimis und Gerichtsdramen geht es weniger um die Lösung des Falls und die Bestrafung der Täter. Der Manga zeigt vielmehr, wie leicht das Recht manipuliert werden kann und wie die Reichen und Mächtigen ihre Schlupflöcher nutzen. Es wird aufgezeigt, dass Moral und Gesetz nicht dasselbe sind.

Da der Manga vom japanischen Rechtssystem handelt, ergibt es auch Sinn, dass die Serie japanisch produziert wurde.

Sins of Kujo kommt von den Manga-Seiten direkt auf den Bildschirm

Die meisten erfolgreichen Manga, insbesondere wenn sie große Fantasy-Anteile haben, werden als Anime umgesetzt. Bei Sins of Kujo handelt es sich um ein sogenanntes Seinen-Manga. Das heißt, die Zielgruppe sind vorwiegend männliche Erwachsene. Diese sowie Josei-Manga, die sich an erwachsenes weibliches Publikum richten, sind häufig realistischer und tragen mehr Gesellschaftskritik in sich.

Hierzulande sind Shōnen- und Shōjo-Manga wesentlich populärer, weswegen wir seltener von Seinen- und Josei-Adaptionen mitbekommen. In Japan werden diese jedoch regelmäßig produziert und dank Netflix auch in der westlichen Hemisphäre langsam populärer.

Außerdem handeln viele Seinen- und Josei-Manga auch von Situationen, die in Japan vorherrschen. So wie das japanische Rechtssystem in Sins of Kujo. Daher ist die Produktion in Japan wesentlich naheliegender als die Umsetzung in den USA oder Europa. Das könnte auch eine Erklärung sein, weshalb diese Genres bisher so wenig Beachtung im Westen gefunden haben.

Fans der japanischen Kultur kennen diese Geschichten schon lange, aber wer sich wenig mit Japan auseinandersetzt, wird vor Netflix noch nicht allzu viel Seinen-Stoff mitbekommen haben. Doch auch das dürfte sich langsam ändern, denn mit Sins of Kujo kommt nun eine weitere Netflix-Serie, die auf der Erfolgswelle der Manga-Adaptionen weltweit punkten könnte.

Wann startet Sins of Kujo bei Netflix?

Lange müssen wir nicht mehr auf die nächste Manga-Adaption warten. Sins of Kujo startet bereits am 2. April bei Netflix. Die erste Staffel soll insgesamt 10 Episoden umfassen.