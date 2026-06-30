Nach Oppenheimer kam ein richtig guter Cillian Murphy-Film, den kaum jemand kennt: Jetzt erobert er Amazon Prime

Nach seinem Oscar-Triumph mit Oppenheimer ist der nächste Film mit Cillian Murphy hierzulande ziemlich unbemerkt nur im Heimkino erschienen. Jetzt streamt er bei Prime und bekommt mehr Aufmerksamkeit.

Nach dem internationalen Durchbruch mit 28 Days Later und seiner langjährigen Rolle als Hauptdarsteller in der Serie Peaky Blinders - Gangs of Birmingham feierte Schauspielstar Cillian Murphy seinen größten Triumph vor zwei Jahren. Bei den Oscars 2024 wurde er für seine Leistung im Christopher Nolan-Blockbuster Oppenheimer als Bester Hauptdarsteller ausgezeichnet.

Nach dem Film über den Vater der Atombombe drehte Murphy zeitnah einen weiteren Film, der jedoch viel weniger Bekanntheit erlangte. Nach der Premiere auf der Berlinale 2024 wurde das Drama Kleine Dinge wie diese in Deutschland nur fürs Heimkino veröffentlicht. Seit kurzem ist der Film im Streaming-Abo von Amazon Prime verfügbar, wo er aktuell auf Platz 6 unter den beliebtesten Dramen trendet.

Übersehener Cillian Murphy-Film bei Amazon Prime: Darum geht es in Kleine Dinge wie diese

Der Film von Regisseur Tim Mielants (Steve) basiert auf einem Roman der irischen Schriftstellerin Claire Keegan. Murphy spielt in der Adaption den Familienvater Bill Furlong, der einem schrecklichen Geheimnis in seiner kleinen Heimatstadt auf die Spur kommt. Dabei geht es nicht nur um die grausamen Taten hinter den Mauern des örtlichen Klosters, sondern auch um die weitreichenden Verstrickungen, die diese Enthüllung mit sich bringt und Bill vor große Herausforderungen stellt.

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Kleine Dinge wie diese wird seinem Titel sehr gerecht. Das Drama bleibt nah an den Figuren dran und spielt mit den kleinen Feinheiten. Was beispielsweise in Cillian Murphys Figur emotional los ist, wird nur vereinzelt angesprochen und muss vor allem aus dem Kontext und seinen Emotionen abgelesen werden. [...]

Große Gefühlsausbrüche wie bei den meisten Hollywood-Dramen wird man hier vergebens suchen. Es sind die kleinen Dinge, die kleinen Gesten des alltäglichen Lebens, die das Drama verarbeitet. Genau dieser Fokus auf die Charaktere macht den Film für mich zu etwas ganz Besonderem.

Moviepilot-Autor Nils Zehnder hat den Murphy-Geheimtipp in den höchsten Tönen gelobt . In seiner Empfehlung zu Kleine Dinge wie diese schreibt er unter anderem:

Falls das Drama bisher an euch vorbeigegangen ist, dann könnt ihr euch ab sofort im Prime-Abo selbst ein Bild von Kleine Dinge wie diese machen. Und falls ihr bei Amazon Prime hauptsächlich Serien schauen wollt, dann ist das hier bestimmt etwas für euch:

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