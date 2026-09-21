Nach Reacher: Alan Ritchson soll einen der größten Sci-Fi-Blockbuster 2027 anführen

Nach der neuen Staffel Reacher und dem Action-Streifen Runner ist Alan Ritchson nun auch im Gespräch, 2027 das Gesicht eines heiß erwarteten Sci-Fi-Blockbusters zu werden.

Um Alan Ritchson kommt man in Sachen Action aktuell kaum herum: Seine Thrillerserie stürmte gerade erst die Amazon Prime-Charts, während er zeitgleich noch viel härter als Reacher im Actionfilm Runner im Kino zu sehen ist. Auch 2027 könnten wir Ritchson auf der großen Leinwand erleben: Laut mehreren Quellen ist er im Gespräch für die kommende Videospiel-Adaption Helldivers.

Neue Hoffnung für Sci-Fi-Blockbuster Helldivers: Alan Ritchson ist im Gespräch

Wie Deadline berichtet, ist Alan Ritchson im Gespräch für die kommende Videospiel-Adaption Helldivers. In dem Spiel, das von Arrowhead und Sony entwickelt wurde, verteidigen taffe Weltraum-Soldat:innen die Pseudo-Demokratie des Über-Erde-Imperiums gegen blutrünstige Sci-Fi-Monster.

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Die Adaption wurde bereits letztes Jahr angekündigt. Mit Justin Lin, der unter anderem für The Fast and The Furious und True Detective bekannt ist, schien auch der perfekte Regisseur für den Bombast gefunden zu sein. Gemeinsam mit Jason Momoa sollte er das Projekt umsetzen. Dann folgte im Juni der Schock: Wegen kreativen Differenzen verlor die Videospiel-Adaption ihren Hauptdarsteller. Nun scheint es neue Hoffnung für Fans zu geben – sofern sie etwas mit Alan Ritchson anfangen können.

Das wissen wir über den Sci-Fi-Blockbuster Helldivers

Details über die Handlung des Blockbusters sind noch unter Verschluss. Sony äußerte sich bisher noch nicht zu den Gerüchten um Alan Ritchsons Casting, die Deadline-Angaben basieren auf nicht näher genannten Quellen. Der Film soll im November 2027 in den Kinos starten – ob dieses Datum trotz Wechsel des Hauptdarstellers eingehalten werden kann, bleibt abzuwarten.

Die Helldivers-Reihe umfasst 2 Teile: Helldivers 2 erschien 2024 und verwandelte den Top-Down-Shooter in einen kooperativen Third-Person-Extraction-Shooter. Beide Teile ernteten überwiegend positive Kritiken.