Nach Robert Pattinson spielt Keanu Reeves Batman: Neuer Trailer zum abgefahrenen DC-Film

Robert Pattinson hat jetzt schon einen Kino-Nachfolger als Batman: Im abgefahrensten DC-Film des Jahres übernimmt Matrix-Star Keanu Reeves die Rolle des dunklen Ritters.

The Batman ist in aller Munde: An den Kinokassen muss sich Robert Pattinsons dunkler Ritter nur Spider-Man geschlagen geben. Dessen Nachfolger auf der Leinwand ist allerdings bereits gefunden: Im Animations-Abenteuer: DC League of Super-Pets wird Batman demnächst von Keanu Reeves verkörpert, wie der neue Trailer enthüllt.

Schaut euch hier den neuen Trailer zu DC League of Super-Pets an:

DC League of Super Pets - Trailer 2 (English) HD

Keanu Reeves und Dwayne Johnson als Helden im abgefahrensten DC-Film

In DC League of Super-Pets bekommt jedes Mitglied der Justice League einen vierpfötigen Begleiter zur Seite gestellt, alle unter der Anleitung von Supermans Hund Krypto (Dwayne Johnson). Dem Trailer nach zu urteilen können sich Griesgram Batman und sein Fellknäuel über ihre geteilte Liebe zum düsteren Herumbrüten wunderbar verständigen.

Damit gesellt sich League of Super-Pets erst recht in eine Reihe an Batman-Filmen mit großen Namen, die dieses Jahr noch auf uns zu kommen. Neben dem Animationsabenteuer und The Batman erwartet uns 2022 die Rückkehr der dunklen Ritter von Michael Keaton und Ben Affleck.

Wann kommt der DC-Film mit Keanu Reeves als Batman ins Kino?

Zumindest bis zur irrwitzigen Reeves-Variante ist es nicht mehr weit hin: DC's League of Super Pets soll am 19. Mai 2022 ins Kino kommen. Hoffentlich wird dann auch beantwortet, wie sich Batmans Hund mit Catwomans Katzen versteht.

Freut ihr euch auf Keanu Reeves als Batman?