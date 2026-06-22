Nach Schock-Absetzung bei Netflix: Star von beendeter Sci-Fi-Serie ruft Fans zur "Rache" auf

Netflix setzte vor wenigen Tagen eine augenscheinlich erfolgreiche Sci-Fi-Serie nach nur einer Staffel ab. Einer der Stars möchte für die Entscheidung jetzt "Rache" nehmen – per Abstimmung.

Die Entscheidungen von Netflix sind manchmal schwer nachzuvollziehen. Zumindest für Fans von The Boroughs: Die neue Sci-Fi-Serie der Stranger Things-Macher wurde kürzlich nach nur einer Staffel durch den Streamer abgesetzt. Einer der Darsteller will das nicht auf sich sitzen lassen: Denis O'Hare (Dallas Buyers Club) hat einen Plan, wie er und das Publikum sich rächen können.

Netflix-Star will The Boroughs Emmy-Erfolg verschaffen und damit Vergeltung üben

Wie O'Hare, der in der Serie den pensionierten Arzt Wally verkörperte, auf Instagram erklärte, sollten Fans für einen Emmy-Erfolg der Serie abstimmen:

Wir haben noch ein paar Tage, bevor die Emmy-Abstimmung schließt. Jeder sollte einfach für The Boroughs abstimmen. Ihr könnt natürlich für mich abstimmen, aber auch [für meine Schauspiel-Kolleg:innen] oder für The Boroughs als Beste Serie. Damit könnt ihr es Netflix heimzahlen und sie wissen lassen, dass sie einen Fehler gemacht haben. Das wäre süße Rache. Ich liebe die Serie und vermisse sie.

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Mittlerweile ist die Abstimmung für die Emmys beendet. Netflix selbst hat die Serie vor der Absetzung für die Drama-Kategorie bei den Emmys eingereicht. Laut Gold Derby waren folgende The Boroughs-Darsteller:innen im Rennen:

So einfach und frei zugänglich, wie O'Hare es klingen lässt, war der Abstimmungsprozess allerdings nicht: Nur Mitglieder der sogenannten Television Academy durften ihre Stimme abgeben. Zu ihnen zählen unter anderem Regisseur:innen, Schauspieler:innen und Autor:innen, die aktiv in der US-amerikanischen Fernsehbranche arbeiten.

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Neben den oben genannten Kategorien konnten TV-Schaffende The Boroughs außerdem in Bereichen wie Produktionsdesign oder Soundtrack als Favorit setzen. Offiziell nominiert ist die Serie aber erst, wenn sie unter die Spitzenergebnisse der eingereichten Stimmen in einer Sparte kommt.

Wann steht die Emmy-Bilanz von The Boroughs fest?

Laut Variety endete die Emmy-Abstimmung offiziell am 22. Juni um 10 Uhr abends, was 7 Uhr morgens deutscher Zeit am 23. Juni entspricht. Am 8. Juli verkündet die TV Academy laut Bericht die Nominierten. Die Preisverleihung findet am 14. September statt. Ob O'Hares Rache glückt, entscheidet sich spätestens dann.