Nach schockierendem Rauswurf: The White Lotus Staffel 4 besorgt perfekten Ersatz und Fans reagieren euphorisch

Nach dem überraschenden Rauswurf von Helena Bonham Carter aus der 4. Staffel The White Lotus holt die Serie eine neue Schauspielerin ins Boot: Sie ist kein Neuling in der Serie.

Letzte Woche gab es unerwartete Neuigkeiten für den Cast der 4. Staffel The White Lotus. Die Serie, die zu den besten Produktionen unserer Zeit gezählt wird, entließ Helena Bonham Carter kurz nach Start der Dreharbeiten. Nun gibt es Ersatz: Laura Dern wird sie in einer neuen Rolle ersetzen und sorgt damit für euphorische Reaktionen und Spekulationen in Bezug auf ältere Staffeln.

Laura Dern stößt zu The White Lotus Staffel 4 – es ist nicht ihr erster Auftritt

Nach Berichten von Deadline wurde Bonham Carter kurzfristig aus der Produktion entlassen, da die Vision für ihren Charakter am Set “nicht aufgegangen sei”. Als Ersatz holt Show-Runner Mike White eine alte Bekannte ins Boot: Er war bereits letztes Jahr bei einem Treffen mit Laura Dern beobachtet worden, woraufhin erste Spekulationen über einen möglichen Auftritt in The White Lotus entstanden. Die beiden hatten zuvor schon am Film Das Jahr des Hundes und an der Serie Enlightened zusammengearbeitet.

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Auch bei The White Lotus war Dern bereits dabei – für einen Auftritt, den man leicht übersehen kann. In Staffel 2 übernahm sie die Stimme der aufgebrachten Ehefrau von Dominic DiGrasso (Michael Imperioli), die ihn am Telefon ausgiebig beschimpfte. Die 4. Staffel The White Lotus wagt etwas völlig neues und spielt beim Filmfestival von Cannes – dass Dominic ebenfalls ein Filmproduzent war, könnte ein Zufall sein – doch Fans auf Reddit spekulieren bereits auf eine mögliche Rückkehr der Storyline:

Das hatte ich total vergessen. Das gefällt mir! Und da Dominic in Hollywood arbeitet, gibt es jede Menge Gründe, warum sie in Cannes ist.

Fans sind euphorisch über Laura Derns Casting in The White Lotus

Unabhängig davon, ob sie eine neue Rolle spielt, oder womöglich einen Mutter/Tochter-Trip unternimmt, der den ihres Ehemanns und seines Sohnes in Staffel 2 spiegelt – Fans auf Reddit zeigen sich euphorisch über Dern als Neuzugang und sehen großes Potential in ihren bisherigen Rollen, etwa der exzentrischen Renata Klein in Big Little Lies:

Ich schwöre bei Gott, ich habe schon seit der ersten Staffel darum gebettelt.

Ich hatte eigentlich vor, die neue Staffel nicht anzuschauen, aber Dern ist einfach bestechend.

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Die 4. Staffel spielt laut offiziellen Angaben in zwei Hotels in Frankreich, eines von beiden direkt in Cannes. Neben Laura Dern erwartet euch ein stargespickter Cast, der unter anderem Namen wie Steve Coogan, Max Greenfield und Kumail Nanjiani auffährt. Da die Dreharbeiten aktuell noch laufen, ist mit einem Start ab Frühjahr 2027 beim Streamingdienst HBO Max zu rechnen.