Nach seiner größten Niederlage: Dwayne Johnson hat gerade die interessanteste Entscheidung seiner Karriere getroffen

The Rock wird in seinem ersten Film der gefeierten Produktionsfirma A24 mitspielen. Die Geschichte eines realen MMA-Kämpfers könnte ihn zum ernstzunehmenden Schauspieler und Oscar-Anwärter machen.

Zuletzt musste Dwayne Johnson einen bitteren Rückschlag hinnehmen. Der Superhelden-Blockbuster Black Adam, den The Rock im Vorfeld mehr als einmal als Maßstäbe setzendes DC-Ereignis ankündigte, enttäuschte an den Kinokassen massiv. Jetzt hat der Star aber für einen neuen Schachzug gesorgt, der seine Karriere in eine komplett andere Richtung bewegen könnte. Die Beschreibung seiner nächsten bestätigten Film-Rolle klingt sogar nach potenziellem Oscar-Material!

Nach Black Adam-Flop: Dwayne Johnson spielt in Drama nach wahrer Geschichte mit

Wie der Hollywood Reporter berichtet, übernimmt Johnson die Hauptrolle im kommenden Drama The Smashing Machine. Das Sportler-Biopic stammt von der beliebten Produktionsfirma A24, die gefeierte Werke wie Lady Bird von Barbie-Regisseurin Greta Gerwig, das Oscar-prämierte Drama Moonlight oder den diesjährigen Film-des-Jahres-Kandidaten Past Lives - In einem anderen Leben hervorgebracht hat.

Im kommenden Film mit The Rock spielt er die Rolle des realen MMA-Kämpfers Mark Kerr, der zweimal den Titel als UFC-Champion in der Schwergewichtsklasse gewann. Das Drama soll den Aufstieg des Ringers erzählen, der auch mit schwerer Abhängigkeit von Schmerzmitteln zu kämpfen hatte.

Die Regie von The Smashing Machine übernimmt Benny Safdie, der zuletzt in Christopher Nolans Oppenheimer vor der Kamera zu sehen war. Bekannt ist er vor allem mit seinem Bruder Josh Safdie. Als Regie-Duo haben die beiden zum Beispiel den unfassbar spannenden Thriller Der schwarze Diamant mit Adam Sandler gedreht.

Neue Film-Rolle könnte Dwayne Johnson bis zu den Oscars bringen

Die Hauptfigur aus dem kommenden A24-Film erinnert sicher nicht zufällig an die Lebensgeschichte von The Rock. Ähnlich wie The Wrestler von Darren Aronofsky, der Mickey Rourke nochmal einen ungeahnten Karriereaufschwung verlieh, könnte The Smashing Machine Dwayne Johnsons Hollywood-Laufbahn nochmal in eine ganz neue Richtung lenken. Vielleicht sehen wir ihn in naher Zukunft sogar bei einer Oscar-Verleihung wieder.

Für The Smashing Machine steht noch kein Kinostart fest. Der Film dürfte 2024 oder 2025 erscheinen.