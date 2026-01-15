Nach Shitstorm gegen Stranger Things: Jetzt meldet sich die Regisseurin zum KI-Vorwurf

Einige Stranger Things-Fans werfen den Machern vor, das Finale mit KI geschrieben zu haben. Die Regisseurin, die sie hinter den Kulissen begleitet hat, findet den Vorwurf absurd.

Das Stranger Things-Finale hat die KI geschrieben und genau deswegen finde ich es so enttäuschend. So scheinen momentan viele Fans der Netflix-Serie zu denken, die Anfang des Jahres mit der allerletzten Folge zu Ende ging. Eine Doku über die Arbeit hinter den Kulissen beweist den Einsatz von ChatGPT, wie einige Zuschauer:innen behaupten. Die Regisseurin der Doku hält das Argument für völlig falsch.

Regisseurin verteidigt Stranger Things-Macher in KI-Fall: "Nur für schnelle Recherche"

Wie bereits zuvor berichtet wurde, sollen einige Bilder aus der Doku Ein letztes Abenteuer: Making Stranger Things 5 zeigen, dass Matt und Ross Duffer auf ihrem Arbeits-Laptop ChatGPT geöffnet hatten. Auf die umstrittene Beobachtung angesprochen, erklärt Regisseurin Martina Radwan dem Hollywood Reporter :

Zu allererst hat niemand bewiesen, dass sie [ChatGPT] wirklich geöffnet hatten. Das ist, als hätte man sein iPhone neben dem Computer liegen, während man eine Geschichte schreibt. Wir nutzen diese Tools nur ... beim Multitasking. Es passieren viele Dinge gleichzeitig. Was ich herzzerreißend finde, ist, dass alle die Serie lieben und plötzlich müssen wir sie auseinandernehmen.

Radwan streitet die Nutzung von ChatGPT genau genommen also nicht ab. Sie fügt hinzu: "Ich persönlich denke: Hat das nicht jeder offen? Einfach für eine schnelle Recherche?"

Als Interviewer Tony Maglio sie allerdings fragt, ob sie "unethische Nutzung generativer AI" bei der Drehbucharbeit erlebt habe, antwortet sie:

Nein, natürlich nicht. Ich habe kreativen Austausch erlebt. Ich habe Gespräche erlebt. Die Leute glauben, dass im Writer's Room die Leute herumsitzen und schreiben, aber es geht um kreativen Austausch. Natürlich begibt man sich im Kopf auf eine Reise und kehrt dann [zum Drehbuch] zurück.

Was genau das jetzt für das Finale von Stranger Things bedeutet, muss jeder Fan für sich selbst entscheiden. Wo liegt die Grenze zwischen dem ethischen und dem unethischen Einsatz von KI? Haben die Duffers KI als Recherchetool genutzt, aber jeden Satz des Drehbuchs am Ende selbst getippt?

Und ist der ganze Vorwurf vielleicht nur eine günstige Erklärung für Fans, die das Finale nicht mochten und für ihre Meinung Bestätigung suchen? Die Diskussion scheint, ähnlich wie das Finale selbst, die ganz einfachen Antworten schuldig zu bleiben.

