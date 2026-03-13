Nach Staffel 5 geht das The Boys-Universum weiter: Jetzt erreicht die neue Serie mit Jensen Ackles den wichtigsten Meilenstein

Das The Boys-Finale steht mit Staffel 5 in den Startlöchern, doch das Superhelden-Universum von Amazon Prime geht weiter. Jetzt überbrachte Jensen Ackles gute Nachrichten zum Spin-off Vought Rising.

Lange müssen sich The Boys-Fans nicht mehr gedulden, bis das große Finale der beliebten Superhelden-Serie mit Staffel 5 bei Prime Video eintrifft. Das Boys-Universum soll damit jedoch nicht enden, denn es stehen gleich mehrere Spin-off-Projekte in den Startlöchern.

Während die Serie Gen V bereits zwei Staffeln erhalten hat, steht mit The Boys: Vought Rising eine brandneue Serie ins Haus. Und die hat jetzt einen wichtigen ersten Meilenstein erreicht.

The Boys-Spin-off Vought Rising ist abgedreht: Jensen Ackles bedankt sich im Video

Soldier Boy-Darsteller Jensen Ackles überbrachte die Nachricht höchstpersönlich auf seinem Instagram-Account und erklärte, dass die 1. Staffel von Vought Rising ab sofort in trockenen Tüchern sei:

Abgang mit einem Knall! Es war eine absolut wilde Fahrt. Danke an die Crew und den Cast und all diejenigen, die so viel Zeit und Energie gegeben haben, um das hier möglich zu machen. Ihr seid alle ein Haufen von Psychos ... und ich liebe euch dafür.

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Vought Rising taucht als Prequel-Serie in die Vergangenheit des Boys-Universums ein und spielt in den 1950er Jahren. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist Soldier Boy der größte Star des Unternehmens Vought, dem es in den USA mithilfe des Serums Compound V gelang, eigene Superhelden zu erschaffen.

Als erster Superheld Amerikas, Patriot und Kriegsheld wird Soldier Boy von der Nation geliebt und gefeiert. Doch schon bald steigt ihm der Erfolg zu Kopf. Als er die Superheldin Liberty (Aya Cash) trifft, die eine dunkle Vergangenheit mit sich herumschleppt, kommen immer mehr Geheimnisse ans Licht.

Wann kommt The Boys: Vought Rising zu Amazon Prime Video?

Wann die neue Spin-off-Serie bei Prime Video eintrifft, ist aktuell noch nicht bekannt. Der abgeschlossene Dreh macht jedoch Hoffnung darauf, dass Staffel 1 nicht mehr allzu lange auf sich warten lässt. Womöglich könnte es bereits nächstes Jahr so weit sein.

Das ließe jedenfalls auch das sich anbahnende The Boys-Finale besser verschmerzen, das schon in wenigen Wochen erscheint. Am 8. April 2026 startet Staffel 5 bei Amazon Prime Video im Abo.

Auch Vought Rising entspringt der Schöpfung von The Boys-Macher Eric Kripke. Neben Jensen Ackles und Aya Cash werden darin unter anderem Will Hochman (Lass ihn gehen), Elizabeth Posey (Euphoria), Mason Dye (Natural Selection) und Ethan Slater (Wicked) zu sehen sein.

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