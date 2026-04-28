Nach Stranger Things geht Millie Bobby Browns größte Filmreihe bei Netflix weiter: Erste Bilder und Start zu Enola Holmes 3

Nach dem Ende von Stranger Things kehrt Millie Bobby Brown zu ihrer größten Filmreihe zurück. Jetzt gibt es die ersten Bilder und das Startdatum zu Enola Holmes 3.

Vermutlich wird Millie Bobby Brown den meisten Film- und Serienfans für immer als Eleven bekannt sein. Nicht zuletzt markierte die unerschrockene Stranger Things-Heldin ihren großen Durchbruch. Es ist aber nicht der einzige ikonische Part, den sie in den vergangenen Jahren unter dem Dach des Streamers gespielt hat.

Brown führt ebenfalls die beliebte Enola Holmes-Reihe an. Als die junge Schwester von Meisterdetektiv Sherlock Holmes hat sie bereits zwei knifflige Fälle gelöst. Nun folgt ihr drittes Krimi-Abenteuer im 19. Jahrhundert. Dieses Mal geht es jedoch nicht nur um ein düsteres Verbrechen, das dringender Aufklärung bedarf.

Erste Bilder und Startdatum zur Krimi-Fortsetzung Enola Holmes 3 bei Netflix: Jetzt wird geheiratet

Wie die ersten Bilder zu Enola Holmes 3 zeigen, lehnt sich der neue Film verstärkt in die romantischen Seiten der Geschichte. Browns Titelheldin heiratet den von Louis Partridge verkörperten Tewkesbury, der seit dem ersten Teil als Love Interest fungiert.

Nachfolgend könnt ihr euch die Bilder anschauen:

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Darüber hinaus hat Netflix das Startdatum für Enola Holmes 3 verraten. Am 1. Juli 2026 trifft der Film im Streaming-Abo ein. Damit nimmt die Reihe erstmals den Spot eines Sommer-Blockbusters ein. Die vorherigen Teile wurden jeweils im September und im November veröffentlicht. Doch das ist nicht die einzige Änderung.

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Große Veränderung: Enola Holmes 3 hat die das Adolescence-Team von Jack Thorne gesichert

Stamm-Regisseur Harry Bradbeer kehrt nicht mehr zurück. Stattdessen übernimmt Philip Barantini das inzenatorische Zepter bei der Fortsetzung. Barantini sorgte zuletzt mit der von der Kritik gefeierten Miniserie Adolescence bei Netflix für Aufsehen. Diese setzte sich aus vier Folgen zusammen, die komplett ohne Schnitt gedreht wurden.

Ob er auch in Enola Holmes eine lange Plansequenz eingebaut hat, steht noch nicht fest. Das Drehbüch könnte zumindest entsprechend geschrieben worden sein – immerhin stammt es aus der Feder von Adolescence-Schöpfer Jack Thorne, der auch schon die ersten beiden Enola Holmes-Filme zu Papier gebracht hat.

Ausgedacht hat sie die Geschichte allerdings jemand anderes: Enola Holmes basiert auf der gleichnamigen Romanreihe von Nancy Springer, die bislang neun Bände stark ist. Sollte Enola Holmes 3 für Netflix ein weiterer Erfolg werden, kann die Reihe somit noch lange fortgesetzt werden. Enola Holmes 4 steht nichts im Weg.

Weitere Änderungen hinter den Kulissen:

Der Cast von Enola Holmes 3 bei Netflix setzt sich aus vielen bekannten Namen zusammen

Millie Bobby Brown und Louis Partridge sind nicht die einzigen vertrauten Gesichter, die wir in Enola Holes 3 vor der Kamera sehen werden. Vier wichtige Figuren aus der Reihe sind auch bei der Fortsetzung am Start, angefangen bei Sherlock Holmes und Dr. Watson, die einmal mehr von Henry Cavill und Himesh Patel gespielt werden.

An ihre Seite gesellen sich Helena Bonham Carter als Eudoria Holmes und Sharon Duncan-Brewster, die im zweiten Teil als Mira Troy aka Moriarty zu sehen war. Obwohl die Enola Holmes-Filme ihre eigenen Geschichten erzählen, sind sie hinsichtlich der Figuren nach wie vor mit der klassischen Sherlock-Mythologie verbunden.

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Nun dürfen wir gespannt sein, in welche Richtung Enola Holmes 3 die Reihe bewegt. Die veränderte Crew hinter den Kulissen verspricht auf alle Fälle frischen Wind.