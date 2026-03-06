Nach Stranger Things kommt eure nächste Mystery-Obsession: Das beliebte Zeitreise-Universum geht endlich weiter und wird bald sogar zur TV-Serie [Anzeige]

Die beliebte Videospielreihe Life is Strange kehrt im neuen Teil Life is Strange: Reunion zurück. Erlebt das große Finale von Max und Chloe als packendes Mystery-Game, bevor die Amazon-Serie kommt.

Fans von Coming-of-Age- und Mysterygeschichten wurden in den letzten Jahren durch den großen Serien-Hit Stranger Things bestens bedient. Doch auch im Videospielbereich ist das Genre populär vertreten. Hier hat sich die Reihe Life is Strange als große Marke etabliert, die 2015 mit dem ersten Game an den Start ging und seitdem mehrere Fortsetzungen und Ableger hervorgebracht hat.

Life is Strange: Reunion – darum geht's im neuen Teil der Mystery-Reihe

Jetzt kehrt die Reihe mit dem großen Finale für die beiden Protagonistinnen Max und Chloe zurück.für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Windows und Steam. Doch das war nicht alles: Schon bald soll das Universum auch in Serienform eure heimischen Bildschirme via Amazon Prime Video erreichen.

Life is Strange begann vor elf Jahren mit den beiden Freundinnen Max Caulfield und Chloe Price. Im ersten Teil der Gaming-Reihe hat die Schülerin Max erfahren, dass sie die Zeit zurückdrehen kann, als sie ihrer Kindheitsfreundin Chloe das Leben gerettet hat. Der mysteriöse Fall einer verschwundenen Mitschülerin sorgte in Arcadia Bay für Aufsehen, während Max versucht hat herauszufinden, was es mit ihrer neuen Gabe auf sich hat. Jetzt geht es für Chloe und Max nach all der Zeit ins nächste gemeinsame Abenteuer.

In Life is Strange: Reunion kehrt Max, inzwischen Dozentin für Fotografie, nach einem Wochenendtrip an die Caledon-Universität zurück, doch diese steht in Flammen: Ein schreckliches Inferno zerstört die Leben ihrer Student:innen und Kolleg:innen. Mithilfe ihrer Fähigkeit, die Zeit zurückzudrehen, entkommt Max der Katastrophe und erhält eine zweite Chance. Sie muss innerhalb von nur drei Tagen herausfinden, wie das Feuer ausbrach, und alles dafür tun, um zu verhindern, dass es noch einmal passiert. Wird sie es gemeinsam mit Chloe schaffen?

Erfahrt es selbst, indem ihr in diese brandneue Geschichte eintaucht, die auf das epische Finale zusteuert. Im neuen Game könnt ihr sowohl in die Rolle von Max als auch von Chloe schlüpfen. Da niemand vor dem bevorstehenden Brand sicher ist, liegt es an euch, die Schuldigen zu finden und die Caledon-Universität vor der Katastrophe zu retten.

Schaut euch hier das Overview-Video zu Life is Strange: Reunion an

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Müsst ihr die vorherigen Life is Strange-Teile vor Reunion gespielt haben?

Life is Strange: Reunion bringt sowohl bekannte Elemente für langjährige Fans, die bereits andere Teile der Reihe gespielt haben, als auch neue Elemente ein, die Newcomer abholen. Vorwissen ist nicht unbedingt nötig. Das Spiel bietet ein "Was bisher geschah"-Video an, das die Highlights von Max' und Chloes gemeinsamer Geschichte zusammenfasst. Somit seid ihr für das neue Game bestens vorbereitet.

Das Spiel fragt euch zudem am Anfang nach euren bestehenden Beziehungen zu einigen der wichtigsten Figuren aus den vorherigen Spielen, die während des Abenteuers immer wieder auftauchen und mit unterschiedlichen Dialog- und Inhaltsoptionen einhergehen. Wenn ihr das Spiel ein zweites, drittes oder viertes Mal spielt, bietet euch das Game somit je nachdem, wie ihr die Beziehungen angebt, unterschiedliche Erlebnisse.

Wenn ihr Life is Strange: Reunion als Twin Pack gemeinsam mit dem Vorgängerspiel Life is Strange: Double Exposure vorbestellt, habt ihr darüber hinaus die Möglichkeit, Double Exposure durchzuspielen, bevor Reunion bei euch eintrifft. Somit ist der Übergang nahtlos.

Darum ist Life is Strange: Reunion perfekt für Stranger Things-Fans

Die Life is Strange-Reihe zeichnet sich durch ihre dichte Atmosphäre aus, die eine Coming-of-Age-Geschichte mit Kleinstadtcharme, Freundschaft und einem immer neuen und packenden Mystery-Fall verbindet. All das sollte Stranger Things-Fans bekannt vorkommen.

Vor allem in der 1. Staffel der Mystery-Sci-Fi-Serie der Duffer-Brüder haben wir es mit einer tiefgehenden Erzählung zu tun, die nach und nach das Verschwinden von Will Byers aufdeckt und dabei eine Kleinstadt völlig in Atem hält. Das Herz der Serie bilden jedoch die tiefen Freundschaften zwischen den Kindern und Jugendlichen, die Millionen Fans über 5 Staffeln hinweg bewegen und mitziehen konnten.

Auch Life is Strange stellt die emotionale Verbindung zwischen Max und Chloe ins Zentrum der Geschichte, die im kommenden Game Reunion eine völlig neue Ebene erreicht. Wie in Stranger Things sind die Figuren mit der Zeit älter geworden und haben viel gemeinsam erlebt. Doch ein neues Rätsel verbindet die Freundinnen für die Ewigkeit, so wie die Stranger Things-Kids für immer von ihren düsteren Abenteuern gezeichnet sind.

Nach dem großen Stranger Things-Finale auf Netflix bietet Life is Strange: Reunion den perfekten Nachschub für euer Rätsel- und Mystery-hungriges Herz. Dass das Game demnächst auch zur Serie wird, dürfte euch dazu einen doppelten Anreiz bieten, jetzt schon in die Welt einzutauchen.

Life is Strange wird zur Serie bei Amazon Prime Video

Erst letztes Jahr wurde eine eigene Serien-Adaption von Life is Strange bei Amazon Prime Video angekündigt. Anfang März wurden endlich erste Informationen zum Projekt enthüllt. Demnach werden Maisy Stella (Nashville, My Old Ass) und Tatum Grace Hopkins (The Queen of Versailles) in die Rollen von Max und Chloe schlüpfen und die beiden ikonischen Charaktere zum Leben erwecken.

Hinter der Serien-Adaption steht Charlie Covell, der bei Netflix zuvor die düstere Coming-of-Age-Comedy The End of the F***ing World zum Hit machte. Einen Starttermin gibt es für die Life is Strange-Serie noch nicht, doch soll es nicht mehr lange dauern, bis diese bei Prime Video im Programm eintrifft. Bevor alle Serienjunkies über das Zeitreise-Universum reden, könnt ihr mit Life is Strange: Reunion bereits in die Mystery-Welt eintauchen.

Wann und wo könnt ihr Life is Strange: Reunion kaufen?

Life is Strange: Reunion wird am 26. März 2026 als digitale und physische Kaufversion veröffentlicht. Ihr könnt das neue Game aber jetzt schon ganz einfach auf der offiziellen Website oder im Shop bei Amazon vorbestellen. Das Game erscheint für PlayStation 5, Xbox Series X|S-Konsolen und über Steam wie auch den Windows Store für PC.

Life is Strange: Reunion ist in drei verschiedenen digitalen Versionen erhältlich, die unterschiedliche Aspekte abdecken. Die Standard-Version beinhaltet die Vollversion des Spiels sowie einen digitalen Comic. In der Deluxe Version erhaltet ihr zusätzlich den digitalen Mini-Soundtrack, ein digitales Artbook und die Dokumentation: Hinter den Kulissen dazu. Das Twin Pack gibt euch Zugriff auf die Vollversion von Life is Strange: Reunion sowie das Vorgängerspiel Life is Strange: Double Exposure.

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