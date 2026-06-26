Nach Stranger Things: Millie Bobby Brown & David Harbour kehren in neuer Netflix-Thrillerserie als Vater und Tochter zurück

Millie Bobby Brown und David Harbour werden einmal mehr als Tochter und Vater in einer Netflix-Serie zu sehen sein. Diesmal spielen sie jedoch FBI-Agent:innen.

In Stranger Things waren Millie Bobby Brown und David Harbour fast zehn Jahre als ungewöhnliches Vater-Tochter-Gespann zu sehen, nachdem Polizist Jim Hopper die übernatürlich begabte Eleven bei sich aufnahm und zu ihrem Vormundt wurde. Jetzt sollen die beiden einmal mehr als Vater und Tochter vor der Kamera zu sehen sein. In einer neuen Netflix-Thrillerserie sollen beide zu Spion:innen werden, die gemeinsame Sache machen.

Neue Thrillerserie von Netflix lässt Millie Bobby Brown und David Harbour Seite an Seite spionieren

Wie Deadline berichtet, hat Netflix die neue Thrillerserie mit Brown und Harbour in Auftrag gegeben, nachdem die beiden Stranger Things-Stars das Projekt in den vergangenen Wochen öfter bei öffentlichen Auftritten geteast haben. Einen Titel hat das Kind zwar noch nicht, doch ist es jetzt offiziell – und Brown und Harbour sind nicht die einzigen großen Namen des Projekts.

Die Serie hat tatsächlich Indie-Schmiede A24 (!) im Rücken, die zuletzt etwa die Hit-Serie Beef für Netflix umsetzte und mit Horrorfilmen wie Backrooms im Kino Erfolge feierte. Das Drehbuch soll dazu von niemand geringerem als Jack Thorne verfasst werden, der beim Streamer etwa Adolescence und die Enola Holmes-Reihe als Autor zum Erfolg führte. Bei letzterer ist Millie Bobby Brown ebenfalls als Hauptdarstellerin zu sehen.

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Der Spionage-Thriller basiert lose auf dem Roman A Spy In The Blood* von Paul Warner, der erstmals im Mai dieses Jahres erschien und für Fans von Slow Horses - Ein Fall für Jackson Lamb und Damascus Station beworben wird.

Darin geht es um Matt Wolfe (Harbour), der als FBI Agent in Ungnade gefallen ist und nun als Sicherheitsexperte arbeitet. Als seine entfremdete Tochter Rebecca (Brown), die nun beim FBI in die Fußstapfen ihres Vaters tritt, bei einer Mission verschwindet, wird Wolfe einmal mehr in das Feld gezwungen, das mittlerweile über ihn hinausgewachsen ist.

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Wann kommt die Spionage-Thrillerserie mit Millie Bobby Brown und David Harbour zu Netflix?

Aktuell wurde noch kein Veröffentlichungsdatum für die neue Serie bekannt gegeben. Brown erklärte jedoch kürzlich im Happy Sad Confused Podcast, dass ihr kommendes Projekt mit David Harbour "früher als erwartet" passiere. Vor 2028 erscheint jedoch unwahrscheinlich, denn einerseits nimmt die Produktion einer so aufwendigen Serie viele Monate in Anspruch. Andererseits hat vor allem Brown in kommenden Monaten noch eine Vielzahl von Projekten bei Netflix in der Pipeline.

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Zunächst erscheint am 1. Juli 2026 ihr neues Krimi-Abenteuer Enola Holmes 3 auf dem Streamer. Darauf soll die Rom-Com Just Pictures It folgen, während die Verfilmung ihres Debütromans Nineteen Steps sowie die angekündigte Serie Prism ebenfalls auf den Startschuss warten.

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