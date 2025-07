Nach Stranger Things: Millie Bobby Browns 7. Netflix-Projekt steht fest und schickt ihr Fotos aus der Zukunft

Millie Bobby Brown wird uns auch nach dem Ende von Stranger Things noch bei Netflix erhalten bleiben, wie ihr neustes Filmprojekt nun mit Einblicken in die Zukunft offenlegt.

Gestern ist der Trailer zum Stranger Things-Finale von Staffel 5 erschienen. Die Netflix-Serie machte Millie Bobby Brown einst weltberühmt, aber die Schauspielerin arbeitet schon an ihrer Karriere nach dem Ende des Mystery-Hits. Wobei ihr neuer Film erneut übernatürliche Elemente besitzt und zu Netflix kommt.

Millie Bobby Browns neuer Netflix-Film Just Picture It schickt Fotos aus der Zukunft

Wie Variety berichtet, trägt Millie Bobby Browns neuster Film den Titel Just Picture It und wird bei Netflix erscheinen. Als Co-Star wurde ihr gegenüber Gabriel LaBelle (Die Fabelmans) besetzt und es erwartet uns eine Romantikkomödie. Ganz vom Übersinnlichen wird sich der Stranger Things-Stars aber dennoch nicht lösen, denn im Zentrum der Geschichte stehen zwei College-Studendent:innen, die plötzlich Bilder von ihrem Familienleben 10 Jahre in der Zukunft auf ihren Handys empfangen. Dabei haben sie sich doch gerade erst kennengelernt ...

Inszeniert wird Just Picture It von Lee Toland Krieger, der mit Für immer Adaline bereits Erfahrungen mit übernatürlichen Romanzen sammelte. Das Drehbuch stammt von Neuling Jesse Lasky und Millie Bobby Brown spielt nicht nur die Hauptrolle, sondern produziert den Film zudem mit.

Auch wenn Millie Bobby Brown schon in Kinofilmen wie Godzilla vs. Kong auftrat, bleibt die 21-jährige Schauspielerin "ihrem" Streaming-Dienst also weiter treu. Just Picture It ist ihr mittlerweile siebentes Netflix-Projekt:

Wenn man den ebenfalls bei Netflix angekündigten Film The Girls I've Been mitzählt, dessen Produktion noch vor Just Picture It stattfinden könnte, wäre es sogar Browns achtes Netflix-Projekt.

