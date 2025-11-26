Nach Stranger Things Staffel 5: Finn Wolfhard schockiert eine ganze Stadt mit Jackass-Stunts

Finn Wolfhards nächstes Projekt nach Stranger Things Staffel 5 steht offenbar fest. In der Komödie wird er zum Kleinstadt-Rebell, der mit Stunts à la Jackass für Chaos sorgt.

Das große Stranger Things-Finale wird ab morgen mit den ersten vier Episoden von Staffel 5 eingeleitet. Für die Zeit danach sorgen die Stars der Netflix-Serie bereits fleißig vor. So auch Mike Wheeler-Darsteller Finn Wolfhard, der nun seine erste Rolle für die Post-Stranger-Things-Ära unter Dach und Fach gebracht hat. Wie Deadline exklusiv berichtet, übernimmt der Kanadier eine der Hauptrollen in der Komödie Crash Land, deren Titel anscheinend Programm ist.

Stranger Things-Star Finn Wolfhard sorgt in Crash Land mit Jackass-Stunts für Ärger

Der Film soll eine Mischung aus schwarzhumoriger Comedy und Coming-of-Age-Story sein, die sich um eine Gruppe von jungen Kleinstadt-Rebellen dreht. Diese verbringen ihre Tage mit Alkohol, Pöbeleien und primitiven Amateur-Stunts, was die Bevölkerung des Örtchens zunehmend verärgert. Mehr Details zur Handlung gibt es bislang nicht, allerdings sind weitere Beteiligte bekannt.

Die zweite Hauptrolle neben Wolfhard wird demnach Gabriel LaBelle übernehmen, der in Steven Spielbergs Quasi-Biopic Die Fabelmans seinen Durchbruch feierte und auch zuletzt im wunderbaren Saturday Night zu begeistern wusste. In letzterem Film standen LaBelle und Wolfhard sogar schon einmal gemeinsam vor der Kamera, auch wenn der Stranger Things-Star darin nur eine kleine Nebenrolle spielte.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ebenfalls zur Besetzung von Crash Land gehören noch Abby Quinn (Knock at the Cabin), Noah Parker (Le 422) und Billy Bryk (Ghostbusters: Legacy). Dessen älterer Bruder Dempsey Bryk (Ordinary Angels) entwickelte gemeinsam mit Ben Snider-McGrath die Story des Films und wird hierfür sein Regiedebüt feiern.

Produziert wird Crash Land u. a. von Kid Brother Productions, der gemeinsamen Firma von Wolfhard und Billy Bryk. Zuvor realisierten die beiden schon die Horrorkomödie Hell of A Summer.



Wann erscheint Crash Land mit Finn Wolfhard?

Ein Starttermin der Coming-of-Age-Comedy ist bisher nicht bekannt, da die Dreharbeiten zu dem Film auch noch nicht begonnen haben. Sollten diese demnächst aber starten, könnte Crash Land durchaus noch gegen Ende 2026 erscheinen. Ob im Kino oder als Streaming-Release, wird sich jedoch erst zeigen müssen.

Bis dahin könnt ihr Finn Wolfhard aber in der 5. Staffel von Stranger Things erleben, die am 27. November 2025 bei Netflix startet und am 1. Januar 2026 endet.