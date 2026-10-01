Nach Streit-Gerüchten mit Heidi Klum: Tom und Bill Kaulitz fehlen auch bei ihrer größten Party des Jahres

Gerade erst sorgte Bill Kaulitz für Spekulationen im Hause Klum-Kaulitz gäbe es Streit, weil er nicht zum HeidiFest erschienen war. Jetzt kündigen er und Tom an, auch bei Heidi Klums größter Veranstaltung des Jahres zu fehlen.

In diesem Jahr wurde zum zweiten Mal das HeidiFest im TV ausgestrahlt. Während es letztes Jahr noch bei ProSieben beheimatet war, schnappte sich in diesem Jahr RTL die Rechte an Heidi Klums Oktoberfest-Show. Die Sendung rückte aber schnell in den Hintergrund, als bekannt wurde, dass Bill Kaulitz diesmal nicht dabei sein wird. Schnell gab es Gerüchte, es würde im Hause Klum-Kaulitz kriseln. Der Tokio Hotel-Frontmann klärte allerdings schnell auf, er habe es wegen einem Job in Los Angeles nicht rechtzeitig geschafft.

Das HeidiFest wird allerdings nicht die letzte Veranstaltung von Heidi sein, auf der Bill mit Abwesenheit glänzen wird. Auch auf der größten Promi-Party des Jahres wird er fehlen – und sein Bruder Tom ebenfalls.

Tom und Bill Kaulitz wollen Gerüchten zuvorkommen: Deswegen fehlen sie bei Heidi Klums Halloween-Party

Heidi Klums Halloweenparty ist wohl eine der legendärsten Promi-Partys des Jahres und sie wird jedes Mal spektakulärer. Vor allem die Germany's Next Topmodel-Ikone scheut keine Mühen und Kosten, um immer wieder mit ihren aufwendigen und teilweise schrägen Kostümen zu überraschen. Schon im Vorfeld gibt sie immer wieder kleinere Hinweise, sodass Fans miträtseln können, als was die Modelmama diesmal verkleidet ist. Eigentlich tritt sie dabei immer in einem Partnerkostüm mit ihrem Mann Tom Kaulitz auf. Doch daraus wird 2026 nichts, denn Tom wird bei dem Event nicht vor Ort sein.

In der aktuellen Folge ihres Podcasts Kaulitz Hills sprechen die Zwillinge über die Schlagzeilen der vergangenen Woche und nehmen auch die Gerüchte um einen möglichen Streit zwischen Heidi und Bill auf. Diese dementieren sie erneut und geben zu verstehen, dass Bill eben auch einen eigenen Job habe, dem er nachkommen müsse. Auch das HeidiFest gehöre zu Heidi Klums Beruf und sei keine private Veranstaltung gewesen, weswegen die Brüder die Gerüchte nicht verstehen können.

Um aber weiteren Spekulationen vorzubeugen, erklären sie prompt, dass sie in diesem Jahr nicht bei Heidi Klums Halloween-Party dabei sein werden. "An Halloween spielen wir am nächsten Tag eine Tour, eine Show in Hamburg. Wir können dieses Jahr an Halloween nicht da sein. Das hat nichts mit Ehekrise oder Streit zu tun", gibt Tom zu verstehen. Sie hätten sogar überlegt hin- und herzufliegen, doch das könnten sie nicht riskieren.