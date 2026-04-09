Nach Super Mario Galaxy will Jack Black schon die nächste Videospiel-Reihe ins Kino bringen – sie hat 24 Teile

Minecraft und die beiden Super Mario-Filme waren beziehungsweise sind extrem erfolgreich. Kein Wunder, dass Jack Black Lust auf mehr Videospiel-Adaptionen hat.

Der Super Mario Bros. Film war schon eine echte Box Office-Granate, aber Der Super Mario Galaxy Film übertrifft macherorts sogar die Blockbuster-Sensation des Jahres. Bowser-Darsteller Jack Black könnte sich vorstellen, daran mit einer weiteren Videospiel-Verfilmung anzuknüpfen.

Jack Black wäre gern in einer Yakuza-Verfilmung dabei

In einem ScreenRant -Interview hat der Minecraft- und Super Mario-Star Jack Black vor Kurzem zu Protokoll gegeben, dass er liebend gern auch in einer Live Action-Version der Yakuza-Spiele auftreten würde:

Ich werfe einfach mal meinen Hut in den Ring. Ich weiß nicht, ob es da überhaupt Rollen für mich gibt, wie einen beleibten Amerikaner, aber redet mit mir. Sega, ruft mich an.

Die Gemeinsamkeiten liegen erst auf den zweiten Blick auf der Hand, sind aber da: Sowohl die Super Mario-Reihe als auch die Yakuza-Spiele existieren schon eine ganze Weile, sind ziemlich erfolgreich und kommen auf richtig viele Teile. Gut, Super Mario ist zwar älter, aber mittlerweile gibt es sogar schon 24 Yakuza-Titel.

Es kommt dabei natürlich immer darauf an, wie gezählt wird. Insgesamt existieren bisher neun Haupt-Spiele der Reihe, drei Remakes und 12 Spin-offs, wie hier übersichtlich und chronologisch von IGN aufgelistet wird. Ein weiteres Spiel namens Stranger Than Heaven ist bereits angekündigt.

Jack Black könnte gut in die Welt von Yakuza und Like a Dragon (wie die neueren Titel genannt werden) passen. Die Spiele bestechen durch einen eigenen sowie einzigartigen Mix aus viel kuriosem Humor, teils absurden Nebenbeschäftigungen, Action und ernsteren Tönen.

Im selben Interview hat übrigens auch Donald Glover, der in Super Mario Galaxy Yoshi spricht, aus dem Nähkästchen geplaudert. Er fände es spannend, die Wings of Fire-Romane oder die Saga-Comicreihe zu erkunden. Seine Kinder wären absolut begeistert von den Büchern.

Es gibt eigentlich sogar schon mehrere Yakuza-Verfilmungen

Bei Amazon Prime Video existiert seit 2024 bereits der mehr oder weniger gescheiterte Versuch, Yakuza als TV-Serie zu verfilmen. Like a Dragon: Yakuza ist bisher nur auf eine Staffel gekommen und wurde sowohl von Fans als auch Kritik nicht gerade positiv aufgenommen.

2007 wurde auch schon einmal das erste Yakuza-Spiel als Like a Dragon verfilmt, der Streifen erhielt außerhalb Japans aber nur sehr wenig Aufmerksamkeit.

Seit 2020 soll sich nun allerdings eine neue Adaption in Arbeit befinden und vielleicht schafft es Jack Black ja tatsächlich, irgendwie daran beteiligt zu werden.