Nach Tarantino-Meisterwerk: Fans kämpfen seit 15 (!) Jahren für Nazi-Horror mit Nicolas Cage

Vor 15 Jahren zeigte ein Tarantino-Event im Vorprogramm den Fake-Trailer eines Horrorfilms mit Nicolas Cage. Seitdem warten Fans auf die Umsetzung des skurrilen Projekts.

Als augenzwinkernde Vorschau ließ Quentin Tarantino zum Start von Death Proof - Todsicher und Planet Terror diverse Fake-Trailer für angeblich bald erscheinende Filme produzieren. Einer der beliebtesten soll mit Thanksgiving jetzt tatsächlich umgesetzt werden. Die meisten Fans wollen aber seit 15 Jahren vor allem das abgefahrenste Beispiel endlich auf der Leinwand sehen: Es geht um den Nazi-Horror Werewolf Women of the SS, in dem Nicolas Cage einen Über-Bösewicht spielt.

Schaut euch hier den Fake-Trailer zu Werewolf Women of the SS an:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Tarantino-Fans fordern Nazi-Horror mit Nicolas Cage als Fiesling

Im Trailer träumt ein Nazi-Kommandant (Udo Kier) davon, von seinem skrupellosen Wissenschaftler Dr. von Strasse (Bill Moseley) eine Rasse von Übermenschen erschaffen zu lassen. Als die ersten Experimente nicht fruchten, übernimmt eine Gruppe resoluter SS-Offizierinnen die Feldforschungen. Und während die Alliierten immer näher rücken, hat Kiers Figur immer noch den sagenumwobenen chinesischen Fiesling Fu Manchu (Cage) in der Hinterhand.

Der Clip bedient sich großzügig bei sogenannten Naziploitation-Filmen, die Aspekte oder Ästhetiken des Nationalsozialismus für Horror- oder Erotik-Zwecke einspannen. Regie sollte Genre-Veteran Rob Zombie (Haus der 1000 Leichen) führen. Aber zum Kinofilm ist es in den 15 Jahren seit dem Fake-Trailer nie gekommen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

"Ich will immer noch Werewolf Women of the SS", kommentiert einer von vielen Fans die neue Nachricht von Eli Roths Thanksgiving.

Aber wie steht es um den Nazi-Horrorfilm?

Kommt Werewolf Women of the SS doch noch ins Kino?

Leider ist es um die Umsetzung des beliebten Fake-Trailers still geworden. Regisseur Zombie konnte neben dem etwa zweiminütigen Original-Video immerhin noch eine 5-Minuten-Version zusammenschneiden. Laut SciFiNow glaubt er aber nicht mehr an einen ganzen Spielfilm.

Ich würde ihn immer noch gerne machen, aber es wird wohl nie klappen. Ich besitze die Rechte nicht. Es wäre ein großartiger Film geworden, aber als [Death Proof und Planet Terror] im Kino hinter den Erwartungen zurückblieben, war das das Ende [für Werewolf Women of the SS].

Seit Zombies Aussagen aus dem Jahr 2013 hat sich um den Film nicht viel getan. Fans sollten aber die Hoffnung nicht aufgeben. Falls Thanksgiving zum Erfolg wird, könnte sich so manche verschlossene Tür wieder öffnen.

Die 10 größten Streaming-Filme 2023 bei Netflix, Amazon & Co.

In dieser Ausgabe unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber schauen wir uns die großen Filme an, die dieses Jahr exklusiv bei Netflix, Amazon, Disney+ und Apple TV+ erscheinen. Herausgekommen ist eine Liste mit zehn besonderen Empfehlungen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Vom Sci-Fi-Epos bis zum potentiellen Oscar-Kandidaten ist alles dabei. Beeindruckend sind vor allem die versammelten Talente. 2023 erwarten uns im Streaming-Bereich neue Filme von Martin Scorsese, David Fincher und Zack Snyder, während vor der Kamera Gal Gadot, Leonardo DiCaprio, Henry Cavill und Chris Hemsworth zu sehen sind.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Wollt ihr Werewolf Women of the SS im Kino sehen?