Die Folgen von Tom Hollands Unfall stehen fest: Das passiert mit Spider-Man 4

Vor wenigen Tagen verletzte sich Tom Holland am Set von Spider-Man: Brand New Day. Jetzt wird der Dreh für eine Woche unterbrochen. Aber es gibt auch gute Nachrichten.

Marvel-Fans bangen um Tom Holland. Vor wenigen Tagen hatte der MCU-Star am Set von Spider-Man: Brand New Day einen Stunt-Unfall und musste mit Gehirnerschütterung ins Krankenhaus. Momentan kuriert er sich aus. Jetzt sind die Folgen für die Produktion klar: Die Dreharbeiten werden für eine Woche ausgesetzt.

Verzögert sich der Kinostart von Spider-Man 4?

Wie der Hollywood Reporter berichtet, ist die Pause eine Vorsichtsmaßnahme für Hollands Gesundheit. Auswirkungen auf das Startdatum von Spider-Man 4 sind bisher laut Artikel nicht zu befürchten. Der Film kommt am 30. Juli 2026 in die Kinos.

Manche Fans werden den Unfall für eine Lappalie halten. Aus finanzieller Sicht aber ist die Verletzung des Hauptdarstellers für Produktionsstudios wie Marvel und Disney eine Katastrophe: Den gesamten Betrieb eines Filmsets für eine Woche auszusetzen, kann Kosten in Millionenhöhe verursachen.

Wie geht es Tom Holland?

Aus mehreren Medienberichten heißt es, Holland habe sich lediglich eine leichte Gehirnerschütterung zugezogen – sieben Tage Erholung seien eher der Vorsicht als der körperlichen Notwendigkeit geschuldet.

Hollands Stunt-Unfall geschah am vergangenen Freitag. Am Samstag nahm er bereits wieder an einer Benefizveranstaltung teil, die er aber laut dem Guardian aufgrund von Übelkeit verlassen musste.

Gehirnerschütterungen können Übelkeit auslösen und lebensbedrohliche Spätfolgen haben. Tom Hollands Verschnaufpause klingt also in jedem Fall nach einer guten Idee.

