Nach über 200 Folgen Star Trek und 91 Folgen Orange Is the New Black ist Serien-Ikone Kate Mulgrew bald als Detektivin zu sehen

In Star Trek: Raumschiff Voyager befehligte sie als Captain Janeway eine ganze Crew. In ihrer neuen Serie wird TV-Ikone Kate Mulgrew hingegen eine Mordermittlung leiten.

Kate Mulgrew zählt nach wie vor zu den beliebtesten Stars, die das Star Trek-Franchise in seiner langen Geschichte hervorgebracht hat. Dennoch ruht sich die Schauspielerin keineswegs auf ihrem Kult-Status als Captain Kathryn Janeway in 168 Folgen Star Trek: Raumschiff Voyager und 40 Folgen Star Trek: Prodigy aus. So gehörte sie in den 2010er-Jahren ebenso 91 Folgen lang als Insassin Red zur Stammbesetzung des Serien-Hits Orange Is the New Black, die ihr sogar eine Emmy-Nominierung als beste Nebendarstellerin einbrachte.



Nun dürfen sich Fans der Sci-Fi-Ikone Mulgrew auf eine neue spannende Rolle freuen: In der Krimiserie The Galway Bay Murders (ursprünglicher Titel: The Yank) übernimmt sie den Part einer erfahrenen Polizistin, die mit einem komplizierten Mordfall konfrontiert wird.

Star Trek-Star Kate Mulgrew wechselt zu The Galway Bay Murders: Darum geht's in der Serie

Mulgrew spielt in der irisch-britischen Serie die clevere NYPD-Ermittlerin Nora Savage, die sich nach einem Neuanfang sehnt. Nach einem traumatischen Erlebnis will sie eine berufliche Auszeit nehmen und kehrt dafür in ihre irische Heimatstadt Galway zurück. Statt der erhofften Ruhe erwartet sie dort jedoch ein mysteriöser Mordfall: In einem Moor wird die Leiche einer jungen Frau entdeckt, die sich als Klimaaktivistin entpuppt.

Gemeinsam mit der örtlichen Polizei begibt sich Nora auf die Suche nach dem Täter – und gerät dabei in einen Strudel aus Geheimnissen und gefährlichen Verstrickungen. Um die Wahrheit ans Licht zu bringen, muss sie sich nicht nur einem komplexen Verbrechen, sondern auch ihren eigenen Dämonen stellen.

Seht hier den Trailer zu The Galway Bay Murders mit Kate Mulgrew:

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Wie Fernsehserien.de schreibt, entstand die Idee zu The Galway Bay Murders nach einer Unterhaltung von Mulgrew und Schöpferin Eithne Verling, die sich beide zufällig in Galway begegneten. Nachdem bereits der irische öffentlich-rechtliche Sender RTÉ die Produktion übernahm, stieg später auch noch der britische Sender ITV mit ein.

Neben Mulgrew standen für den Crime-Thriller außerdem noch ihr ehemaliger Star Trek-Kollege Colm Meaney (Con Air), Dermot Crowley (Luther), Jack Rowan (MobLand), India Mullen (Normal People) und Cillian O'Sullivan (Star Trek: Strange New Worlds) vor der Kamera.

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Wann startet The Galway Bay Murders mit Kate Mulgrew?

Wie der obige Trailer bereits ankündigt, startet der sechsteilige Crime-Thriller schon am 8. November 2026 beim irischen Sender RTÉ. Eine deutsche TV- oder Streaming-Heimat hat The Galway Bay Murders derweil noch nicht gefunden, weshalb hierzulande die Premiere von Kate Mulgrews neuer Serie noch offen ist.