Nach über einem Jahr im Giftschrank: Jetzt kommt der Thriller mit Hollywood-Star Jessica Chastain doch noch

Vor rund einem Jahr wurde nur drei Tage vor dem Start eine Thriller-Serie mit Jessica Chastain abgesagt und ist seitdem nicht erschienen. Jetzt kam die Meldung, dass die Serie nächstes Jahr nun doch an den Start gehen soll.

Vor rund einem Jahr sollte am 26. September 2025 auf Apple TV die Thriller-Serie The Savant mit Jessica Chastain in der Hauptrolle an den Start gehen. Apple sagte die Serie jedoch kurz vor ihrem Start ab unter dem Vorwand, dass die politische Lage rund um den Anschlag auf den rechten Aktivisten Charlie Kirk zu heikel für eine Serie über extremistische Anschläge sei. Nach einem Jahr Ruhe soll die Serie nun doch starten.

The Savant mit Jessica Chastain kommt nun doch

The Savant erzählt von einer Undercover-Agentin (Jessica Chastain), deren Einsatzbereich das Internet ist. Dort taucht sie tief ab in sämtliche Foren und begibt sich auf die Suche nach extremistischen Terrornetzwerken. Sie versucht, die Täter während ihrer Planung aufzuspüren und somit Anschläge zu verhindern.

Wie Deadline berichtet, soll die zunächst von Apple in den Giftschrank gesperrte Serie jetzt doch noch an den Start gehen. Ein genaues Startdatum wurde noch nicht genannt, die Serie soll jedoch im Frühjahr 2027 ihre Premiere bei Apple TV feiern.

The Savant stammt von Melissa James Gibson, die bereits als Drehbuchautorin bei der Serie The Americans beteiligt war.



Dieses neue Jessica Chastain-Projekt geht noch vor The Savant an den Start

Während man auf The Savant noch bis nächstes Jahr warten muss, startet bereits im Oktober ein neuer Horrorfilm mit Jessica Chastain in der Hauptrolle in den Kinos. Die Rede ist von Other Mommy, bei dem ein kleines Mädchen von einem finsteren Wesen heimgesucht wird, das dem Antlitz ihrer Mutter exakt gleicht. Der Film startet am 29. Oktober 2026 in den deutschen Kinos.