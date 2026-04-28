Nach Unchosen bei Netflix streamen: Sekten-Thriller, den ihr an einem Nachmittag durchschauen könnt

Wenn ihr alle sechs Folgen des Netflix-Hits Unchosen schon durchgeschaut habt, bekommt ihr hier direkt eine ähnliche Empfehlung bei dem Streamer. Darin ist die Geschichte schockierend real.

In den Netflix-Charts verteidigt aktuell die neue Thriller-Serie Unchosen den Spitzenplatz. Falls ihr die Story über die Abgründe einer Sekte schon komplett geschaut habt und nach einem ähnlichen Streaming-Tipp schaut, haben wir eine Empfehlung für euch. Im Gegensatz zu Unchosen handelt es sich hierbei um eine True Crime-Doku, die ihr direkt bei Netflix im Abo schauen könnt.

Nach Unchosen bei Netflix: True Crime-Doku deckt kriminelle Sekten-Machenschaften auf

Bei dem Streamer ist vor wenigen Wochen die Miniserie Vertrau mir: Der falsche Prophet erschienen, die ebenfalls für Aufmerksamkeit in der Top 10 des Streamers gesorgt hat. In der True Crime-Doku, die sich wie ein düsterer Thriller entfaltet, begeben sich die Sektenexpertin Christine Marie und ihr Ehemann verdeckt in die Gemeinschaft der Fundamentalistischen Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage (FLDS) in Utah. Hier kommen sie langsam hinter die Machenschaften des Anführers Samuel Bateman, der grausame Verbrechen geheim hält.

Hier könnt ihr den Trailer zu Vertrau mir: Der falsche Prophet schauen:

Trust Me: The False Prophet - S01 Trailer (English) HD

Die True Crime-Serie umfasst insgesamt 4 Folgen, die jeweils zwischen 44 und 53 Minuten lang sind. Somit braucht ihr weniger als vier Stunden, um die Unchosen-Alternative durchzubingen.

Mehr Streaming-Tipps von uns: Abonniere Moviepilot bei Google , wo wir über 3 Millionen Fans täglich mit Nachrichten, Empfehlungen und Hot Takes versorgen.

Falls ihr auch Vertrau mir: Der falsche Prophet komplett geschaut habt und noch mehr über die Hintergründe der FLDS erfahren wollt, könnt ihr bei Netflix dann noch die vierteilige Dokuserie Sei lieb - Bete und gehorche von 2022 streamen.

Podcast: 10 starke Miniserien bei Netflix, Amazon & Co.

Wer dieses beruhigende Gefühl liebt, eine neue Serie anzufangen, die nach einer Staffel schon wieder abgeschlossen ist, erhält hier zehn persönliche Miniserien-Tipps aus der Moviepilot-Redaktion, die bei Netflix, Amazon, HBO Max und sogar gratis streamen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Von Sci-Fi-Action über Horror, Krankenhaus- und Kriegsserien sowie Komödien sind bei unseren Miniserien-Tipps zahlreiche Genres vertreten, wobei ihr alle Empfehlungen (theoretisch) an nur einem Tag durchschauen könnt.