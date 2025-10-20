Nach Western-Debakel ist Kevin Costner zum Schatzsucher (!) geworden – und soll sogar schon Gold gefunden haben

Nachdem Kevin Costner mit seinem Western-Epos Horizon einen epischen Flop gelandet hat, soll sich der Schauspieler und Filmemacher radikal umorientiert haben.

Seitdem Kevin Costner und die Hit-Serie Yellowstone getrennte Wege gegangen sind, scheint der Western-Star vor und hinter der Kamera nur wenig Glück zu haben. Seine mehrteilige und groß angelegte Filmreihe Horizon avancierte zum finanziellen Mega-Flop und liegt nun bereits seit mehreren Monaten auf Eis, während sich Negativschlagzeilen um das Projekt weiter häufen.

Jetzt soll sich Costner offenbar ein neues Hobby zugelegt haben, das er womöglich in ein neues Serien-Projekt verwandeln könnte: Der Yellowstone-Star soll unter die Schatzsucher gegangen sein.

Kevin Costner taucht nach Gold: Yellowstone-Star soll zum Schatzsucher geworden sein

Wie Page Six von mehreren Quellen erfahren haben will, habe sich Costner aufgrund eines umfassenden Porträts des Hollywood Reporter , das Costners jüngste Karriere als eine "lange Reihe an unglücklichen Ereignissen" betitelte, auf Schatzsuche begeben. Daraufhin soll der Yellowstone-Star so verärgert gewesen sein, dass er sich zu neuen Ufern aufgemacht habe – und jetzt "in der Tiefsee nach versunkenen Reichtümern" suche.

Dabei sei er sogar bereits erfolgreich gewesen sein: "Er hat vor kurzem Goldmünzen und Smaragde in der Karibik gefunden", erklärte eine der Insiderquellen gegenüber Page Six. Dieser Erfolg soll auch nicht ganz folgenlos bleiben – offenbar plane Costner daraus ein eigenes Serien-Projekt zu machen: "Jetzt verkauft er eine TV-Serie über versunkene Schätze auf der ganzen Welt." Bisher habe Costner hier jedoch noch keine Financiers gefunden.

Da es sich bei diesen Informationen nicht um solche aus erster Hand handelt, müssen Costners angebliche Tauchausflüge sowie seine Pläne um eine neue Serie noch mit Vorsicht behandelt werden. Sollten sich diese Berichte bewahrheiten, ist Costners Schwenk vom Western-Held zum Schatzsucher jedoch mehr als bemerkenswert – und vor dem Hintergrund der vergangenen finanziellen Probleme des Western-Stars doch auch ziemlich lustig. Wir dürfen gespannt sein, ob und wie Costners Abenteuer weitergehen.

Kevin Costner hat den Western noch nicht ganz abgeschrieben

Ganz hat Costner doch auch den Western noch nicht abgeschrieben. Nachdem im September seine Doku-Serie Kevin Costner's The West ihre TV-Premiere feierte, wird nächstes Jahr die von ihm produzierte Western-Serie The Gray House bei Amazon Prime Video im Streaming-Abo erscheinen.

Horizon 2 ist darüber hinaus bereits fertiggestellt, hat aktuell jedoch keinen deutschen Kinostart. Die Produktion der geplanten Fortsetzungen Horizon 3 und 4 liegt bis auf Weiteres auf Eis.

