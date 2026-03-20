Nach Young Sherlock startet schon bald die nächste Sherlock-Serie – aber mit dieser habt ihr sicher nicht gerechnet

Neben der neuen Prime-Serie über den jungen Sherlock Holmes taucht der Meisterdetektiv schon wieder im Zusammenhang mit einer neuen Krimiserie auf. Die greift die Figur aber nur als Spitzname auf.

Vor kurzem feierte der Meisterdetektiv Sherlock Holmes ein Comeback der besonderen Art. In der neuen Amazon Prime-Serie Young Sherlock, an der unter anderem Sherlock Holmes-Regisseur Guy Ritchie beteiligt ist, werden erstmals die jungen Jahre der ikonischen Romanfigur von Arthur Conan Doyle beleuchtet.

Während die Zukunft von Young Sherlock gerade noch offen ist, startet im deutschen Free-TV im April eine neue Krimiserie, die ebenfalls Sherlock als Lockreiz im Titel hat. Blind Sherlock hat mit dem Charakter aber weniger zu tun, als ihr jetzt vielleicht denkt.

Neue Krimiserie Blind Sherlock startet bald im ZDF

Die Ko-Produktion aus Belgien und den Niederlanden stammt von den Autoren Maarten Fabricio Goffin und Kristof Hoefkens. Inhaltlich dreht sich Blind Sherlock um den blinden Protagonisten Roman Mertens (der auch real blinde Bart Kelchtermans), der ein exzellentes Hörtalent besitzt und so zum neuen Mitglied einer Abhöreinheit der Polizei wird. Hier soll er vor allem dabei helfen, ein Drogenkartell zu bekämpfen.

Klingt nicht gerade nach dem klassischen Sherlock Holmes und hat mit der legendären Figur auch nur den Vornamen gemeinsam, den Roman früh von seinem Kollegen als Spitznamen verpasst bekommt.

Die Krimiserie von Regisseur Joost Wynant streamt in ihrem Produktionsland bei Netflix, während hierzulande das ZDF die Rechte besitzt. Blind Sherlock startet im linearen Fernsehen am 26. April, wo die Krimiserie ab 22:15 Uhr wöchentlich in Doppelfolgen ausgestrahlt wird. Wer lieber alle sechs Episoden auf einmal streamen will, findet Blind Sherlock bereits ab dem 17. April um 10 Uhr komplett in der ZDF-Mediathek.

Podcast: Die 15 besten Serien im März bei Netflix & Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im März, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:

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Die 15 Highlights im März umfassen neben der ersten Serienfortsetzung zu Yellowstone sowie neuen Staffeln von One Piece und Daredevil auch düsteren Netflix-Horror, die Rückkehr einer der aktuell besten Sci-Fi-Serien sowie Krimi-Abenteuer mit Sherlock Holmes.