Nachdem er in Herr der Ringe, Harry Potter und Game of Thrones war, stößt dieser Star jetzt zur großen Fantasy-Reihe von Netflix

Nachdem er bei Harry Potter, Herr der Ringe und Game of Thrones noch nicht genug Fantasy-Punkte gesammelt hat, schnappt sich Hollywood-Star Ciarán Hinds jetzt auch noch Netflix' neues Narnia-Epos.

Greta Gerwigs für Netflix gedrehter neuer Fantasy-Blockbuster Narnia: The Magician's Nephew wurde gerade zur Enttäuschung vieler Fans auf 2027 verschoben. Neben dieser Botschaft könnte eine spannende Casting-Nachricht fast untergehen, die Fans des Genres erfreuen dürfte.

Nach Harry Potter, Herr der Ringe, Game of Thrones: Netflix' Narnia schnappt sich Fantasy-Star Ciarán Hinds

In Netflix' Pressemitteilung zum neuen Kino- und Streaming-Start des kommenden Narnia-Films versteckte sich die Erweiterung der ohnehin schon stargespickten Besetzung: Zu Daniel Craig (James Bond), Emma Mackey (Sex Education) und Carey Mulligan (Der große Gatsby) stößt der nordirische Schauspieler Ciarán Hinds.

Selbst wenn sein Name euch nicht sofort etwas sagen sollte, habt ihr ihn garantiert schon auf dem Bildschirm oder der Leinwand angetroffen.

Vor allem Fantasy-Fans sollte Hinds ein Begriff sein, denn er tauchte zuverlässig in den größten Franchises des Genres auf: Im letzten Harry Potter-Film schlüpfte er in die Rolle von Dumbledores Bruder Aberforth. In Game of Thrones spielte er den König-jenseits-der-Mauer, Mance Rayder. Und in Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht stieß er in Staffel 2 als dunkler Zauberer dazu, dessen wahre Farbe in Staffel 3 noch eine Rolle spielen wird.

In Netflix' neuem Narnia-Prequel reisen zwei Kinder in eine Parallelwelt und erleben die Erschaffung der magischen Welt durch den Löwen Aslan mit, legen sich aber auch mit der weißen Hexe Jadis an. Wen genau Ciarán Hinds in dem Fantasy-Neustart spielen wird, verriet Netflix noch nicht. CBR vermutet aber, dass (anders als bisher angenommen) nicht die ebenfalls besetzte Meryl Streep Narnias göttliche Raubkatze sprechen könnte, sondern der Nordire mit seiner tiefen Bassstimme. Dafür spräche auch, dass er als Sprecher (mit Synchronerfahrung in Die Eiskönigin 2 und Justice League) erst jetzt, in der Postproduktionsphase, zu dem Projekt gestoßen wäre.

Wenn das stimmt, hätte Hinds eine der wichtigsten Rollen in dem neuen Abenteuer inne. Alternativ könnte er am Ende aber auch in die Rolle der gealterten Hauptfigur Digory Kirke (David McKenna) spielen und damit die Fortsetzungen der Pevensie-Geschwister aus Die Chroniken von Narnia einleiten. Doch egal, wen er am Ende verkörpert oder vertont: Narnia erweitert seine Fantasy-Rollensammlung um ein weiteres großes Franchise.

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Wann startet der neue Narnia-Film im Kino und bei Netflix?

Narnia: The Magician's Nephew soll der erste Netflix-Film werden, der eine volle (statt limitierte) weltweite Kinoauswertung erlebt, bevor er bei dem Streamer startet. Das bedeutet, das Fantasy-Epos kommt in den USA zunächst am 12. Februar 2027 ins Kino (und in Deutschland vermutlich zu einem ähnlichen Termin), bevor es am 2. April 2027 seinen Streaming-Start bei Netflix feiern wird.

