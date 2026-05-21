Nachdem Sebastian Jacoby gleich bei der ersten Gefragt – Gejagt-Frage scheitert: Fans sind perplex von der falschen Antwort

Als "Quizgott" gilt Sebastian Jacoby unumstritten als der stärkste Jäger bei Gefragt – Gejagt. Doch selbst der beste Jäger erlaubt sich mal einen Fehler.

Gefragt – Gejagt ist nach einer langen Winterpause nun endlich zurück und vier Kandidat:innen müssen sich wieder der Jagd stellen. Dabei hat sich der Jäger zum Staffelstart bei der ersten Frage schon ordentlich blamiert.



Gefragt – Gejagt: An dieser scheinbar einfachen Frage scheiterte selbst Jacoby

Als erste Kandidatin durfte sich Katja mit dem Jäger Sebastian Jacoby messen, nachdem sie sich in der Schnellraterunde 3.500 Euro ergattert hatte. Sie ging nicht auf die Angebote des Jägers ein, behielt dementsprechend den Betrag und begab sich ins Duell gegen Jacoby.



Dabei mussten sich Kandidatin Katja und Jäger Jacoby einer Frage stellen, bei der beide sofort ins Straucheln gerieten: "Welcher Tag folgt auf den Tag nach übermorgen, wenn heute Montag ist?" Zur Auswahl standen Mittwoch, Donnerstag und Freitag.



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Selbst Gefragt – Gejagt-Fans konnten die Frage nicht beantworten

Sowohl die Kandidatin als auch der Jäger tippten auf den Donnerstag, was sich aber prompt als falsch herausstellt. Die richtige Antwort ist nämlich Freitag. Jacoby musste daraufhin lachen und nahm seinen ersten Fehler in der Staffel mit Humor: "Eine wunderbare Einstiegsfrage. Wir sind ihr beide auf den Leim gegangen."



Tatsächlich sind viele Fans auf Instagram genauso irritiert von der Frage und schätzen "Donnerstag" als richtige Antwort ein. "Der Tag nach übermorgen, wenn heute Montag ist, muss DONNERSTAG sein?", vermutet ein Fan auf Instagram. Eine andere Person rätselt: "Folgt auf übermorgen nicht Donnerstag, wenn heute Montag ist?" Doch tatsächlich bleibt "Freitag" die richtige Antwort, wie einige Fans darauf aufmerksam machen. Bei der Formulierung der Frage kann man jedoch schon mal durcheinanderkommen; das passiert selbst den besten Jägern.



So könnt ihr Gefragt – Gejagt schauen

Gefragt – Gejagt läuft aktuell von Montag bis Freitag um 18:00 Uhr im Ersten mit einer neuen Folge. Wer es nicht rechtzeitig schafft, kann die Folge auch in der ARD-Mediathek nachholen.

