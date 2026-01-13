Nachschub zum größten Netflix-Hype aller Zeiten stürmt sofort die Charts

Mit Stranger Things ist jetzt eine der von Netflix gehyptesten und langjährigsten Produktionen beendet worden. Doch momentan dominiert die Serie nicht nur die Serien-Charts bei Netflix, sondern auch die Charts der Filme.

Das Ende der finalen fünften Staffel Stranger Things wird noch immer heiß diskutiert. Viele Fans wollen mit der Serie einfach noch nicht abschließen. Alles, was sich aktuell um Stranger Things dreht, erfährt einen enormen Hype, wie die abstruse Theorie der Fans, dass nach der finalen Folge noch eine weitere, geheime Folge erscheinen wird. Auch aus den Netflix-Charts ist die Serie nicht wegzudenken. Jetzt sorgt auch die Making-Of-Dokumentation der finalen Staffel für Wirbel auf den Film-Charts bei Netflix.

Stranger Things-Making-Of sichert sich den zweiten Platz in den Netflix-Charts

Ein letztes Abenteuer: Making Stranger Things 5 gewährt den Fans der Serie einen Einblick hinter die Kulissen der Produktion der finalen Staffel. Der Film begleitet sowohl die Duffer-Brüder Matt Duffer und Ross Duffer als auch den Cast der Serie bei ihrem Abschied nach über 10 Jahren gemeinsamer Arbeit.

Nachdem Stranger Things noch Wochen nach der Veröffentlichung der letzten Folge sich noch immer eine Platzierung in der Top 5 der Serien-Charts sichern konnte, erobert nun auch das Making-Of die Film-Charts des Streaming-Anbieters und befindet sich dort derzeit auf Platz 2.

Das sind die aktuellen Netflix-Charts (Stand: 13. Januar 2026):

Wie geht es mit Stranger Things weiter?

Auch wenn die Hauptserie jetzt beendet wurde, sind weitere Spin-Offs geplant, wovon die animierte Serie Stranger Things: Tales From 85 als erstes Projekt voraussichtlich bereits im Frühjahr dieses Jahres erscheinen soll.

Das Stranger Things-Finale im Podcast: Wie war das Ende des Netflix-Hits?

Nach fünf Staffeln ist Netflix’ Erfolgsserie Stranger Things vorbei. Ob den Duffer-Brüdern in den letzten Folgen ein würdiger Abschluss gelungen ist, diskutieren wir im Podcast im Detail. Außerdem erklären wir euch die letzten Story-Wendungen.

Während uns vor allem der 40-minütige Epilog überzeugt hat, haben wir aber auch einige Kritikpunkte. Beim Blick voraus fragen wir zudem: Wie geht es jetzt mit der Welt von Stranger Things in neuen Netflix-Serien weiter?