Nächster James Bond-Film erreicht riesigen Meilenstein: "Leichter, wenn man weiß, wer ihn spielt"

Der 26. Film von MI6-Geheimagent James Bond hat eine wichtige Hürde genommen, Nun hat der neue Schauspieler, der ihn verkörpern wird, einen vorgezeichneten Weg.

James Bond steht im Begriff, sich nach dem Ende von Daniel Craigs 007-Karriere neu zu erfinden. Jetzt hat der 26. Bond-Film, der unter Dune-Regisseur Denis Villeneuve entstehen soll, einen wichtigen Meilenstein erreicht: Das Drehbuch steht samt konkretem Darsteller für die Hauptrolle.



James Bonds 26. Abenteuer hat ein Drehbuch und einen Hauptdarsteller

Ian Fleming erfand einst den berühmten britischen Geheimagenten mit der Kennziffer 007. Peaky Blinders-Schöpfer Steven Knight soll ihn nach seinem letzten Abgang in James Bond 007 - Keine Zeit zu sterben zu neuem Leben erwecken. Wie Variety nun berichtete, ist der erste Drehbuch-Entwurf endlich fertig.

Auch wenn eine Geschichte bis zu ihrer Verfilmung häufig mehrere Versionen durchläuft, bis sie ihre letzte Fassung erreicht, dürfte das wichtigste Story-Gerüst damit stehen. Natürlich hält sich Knight zur konkreten neuen Bond-Handlung aber natürlich noch reichlich bedeckt:



Es macht mir unglaublich viel Spaß. Es ist mir eine Ehre, dass ich gefragt wurde [das neue Bond-Drehbuch zu schreiben]. Und ich glaube, dass es richtig gut wird. Ich bin wirklich fest davon überzeugt, dass es großartig wird.

Von BBC Radio 4 wurde Steven Knight außerdem gefragt, ob er den Film mit dem ausgewählten Schauspieler im Sinn geschrieben habe oder eher auf Grundlage dessen, was er über den Charakter wisse. Seine Antwort:

Es ist ein bisschen von beidem. Es macht das Leben zwar ein wenig leichter, wenn man weiß, wer diese Person ist, die ihn spielt. Aber man muss eben auch die Figur schreiben und nicht den Schauspieler.

Damit hat der 26. Bond-Drehbuchautor im Prinzip bestätigt, dass der neue James Bond-Star längst gefunden ist, auch wenn er noch nicht offiziell verkündet wurde.

Erst letzte Woche hatte Schauspieler Gary Oldman behauptet, dass er der neue Bond mittlerweile feststehe und dabei ominös auf seinen Slow Horses-Kollegen Jack Lowden (Dunkirk) verwiesen. Ob sich dieser Fingerzeig eines Außenstehenden als richtig erweist, müssen wir aber noch abwarten. Mit einem fertigen ersten Drehbuch dürfte die 007-Verkündung aber nicht mehr weit entfernt sein.

Wann kommt der neue James Bond ins Kino?

Ein konkreter Kinostart für den 26. Bond-Film wurde noch nicht verkündet. Das Filmstudio Amazon MGM soll allerdings planen, ihn im Jahr 2028 in die Kinos zu bringen. Mit dem gerade fertiggewordenen Drehbuch und den noch ausstehenden Dreharbeiten wirkt eine Veröffentlichung in zwei Jahren realistisch.