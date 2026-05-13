Nächsten Monat streamt Avatar 3 endlich bei Disney+ im Abo

Nach dem VoD-Release von Avatar 3 Ende März steht jetzt fest, wann der gewaltige Sci-Fi-Blockbuster von James Cameron in der Streaming-Flat von Disney+ startet. Es sind nur noch wenige Wochen.

Mit Avatar 3: Fire and Ash ist letztes Jahr die epische neue Fortsetzung aus dem Science-Fiction-Universum von James Cameron im Kino gestartet. Während dieser Teil hinter den kommerziellen Erwartungen zurückgeblieben ist, konnte Avatar 3 nichtsdestotrotz fast 1,5 Milliarden Dollar einspielen.

Seit Ende März ist der Blockbuster schon als kostenpflichtiger VoD-Release erhältlich. Alle mit Disney+-Abo dürfen sich aber jetzt freuen und ein konkretes Datum im Kalender anstreichen, denn der Streaming-Flatrate-Start von Avatar 3 wurde jetzt enthüllt.

Avatar 3 startet im Juni bei Disney+ im Streaming-Abo

Wie Deadline berichtet, hat Disney im Rahmen der diesjährigen Upfronts verkündet, dass Avatar 3 ab dem 24. Juni 2026 im Disney+-Abo streamt. Somit müssen sich Fans nur noch sechs Wochen gedulden.

Im dritten Avatar-Film werden neben den bekannten Hauptfiguren Jake Sully (Sam Worthington) und Neytiri (Zoe Saldaña) die neuen Na'vi-Stämme Tlalim und Mangkwan eingeführt. Letzterer Clan hat sich als sogenannte Ash People von der gottgleichen Entität Eywa abgewandt und ist den restlichen Na'vi feindlich gesinnt. Somit steht eine weitere drastische Schlacht auf Pandora bevor, bei der auch wieder Quaritch (Stephen Lang) mitmischt.

Avatar 3 kommt ähnlich wie Avatar 2: The Way of Water auf eine überlange Laufzeit von fast 200 Minuten. Zuhause habt ihr dann entspannter Zeit, Toilettenpausen einzuplanen oder Snack-Nachschub zu holen.

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Wie steht es um Avatar 4?

Ein weiterer Avatar-Film wurde bis jetzt nicht offiziell angekündigt. Camerons Pläne für das Franchise sollten ursprünglich insgesamt fünf Teile umfassen. Da Avatar 3 aber weitaus weniger Geld an den weltweiten Kinokassen einspielen konnte, ist unklar, in welcher Form die Fortsetzungen jetzt noch kommen.

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Womöglich wird hinter den Kulissen noch darüber beraten, wie sich die extrem hohen Kosten für einen weiteren Avatar-Film reduzieren lassen. Wir halten euch auf dem Laufenden, sobald Avatar 4 wirklich grünes Licht bekommt.